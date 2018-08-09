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"Kanada'daki ARAMCO müşterileri krizden etkilenmeyecek"

- Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Kanada'daki ARAMCO müşterilerinin diplomatik krizden etkilenmeyeceğini açıkladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Kanada ile yaşanan diplomatik krizin Suudi Arabistan'ın petrol şirketi ARAMCO'nun Kanada'daki müşterilerini etkilemeyeceğini belirtti.

Falih, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, "Suudi Arabistan hükümetinin petrol politikasının, dünya ülkelerine yapılan petrol tedarikinin hiçbir siyasi koşuldan etkilenmemesini" öngördüğünü ifade etti.

Kanada'daki ARAMCO müşterilerinin krizden etkilenmeyeceğini vurgulayan Falih, Suudi Arabistan'ın, küresel ekonomiyi dalgalanmalardan korumak için üretim kapasitesine yatırım yapmaya devam edeceğini aktardı.

Ortadoğu'nun birinci, dünyanın ise dördüncü büyük petrokimya şirketi olan ARAMCO, dünyadaki her 8 varil petrolden birini üretiyor.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kanada'nın tutumunu "içişlerine açık bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan, 6 Ağustos'ta, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak, Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını duyurmuştu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Suudi Arabistan'ın, büyükelçilerini sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

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​Suudi ArabistanAramcoKanada
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