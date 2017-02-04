Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı

Kanada'daki saldırıda ölenlerin ailelerine Türk toplumundan bağış

QUEBEC CİTY (AA) - Kanada'nın Quebec City kentindeki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine Montreal Türk Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Ekinci ve Kanada Din Hizmetleri Ataşesi Mahmut Demir, bağışta bulundu.Ekinci...

Kanada'daki saldırıda ölenlerin ailelerine Türk toplumundan bağış

QUEBEC CİTY (AA) - Kanada'nın Quebec City kentindeki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine Montreal Türk Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Ekinci ve Kanada Din Hizmetleri Ataşesi Mahmut Demir, bağışta bulundu.

Ekinci ve Demir, Quebec City kentindeki Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi’ne geçen pazar günü yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Azzedine Soufiane, Mamadou Tanou Barry ve Ibrahima Barry için Convention Center'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törenin ardından Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Yangui ile görüşen ve başsağlığı dileyen Ekinci ve Demir, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine iletilmek üzere bağış çekleri verdi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
KanadaKanada Din Hizmetleri Ataşesi Mahmut DemirMağdur Aileleri Için BağışMontreal Türk Kültür Derneği Başkanı Yılmaz EkinciQuebece City Saldırısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.