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Kanada'dan Kuzey Kore'ye kınama

- Kanada Dışişleri Bakanı Freeland: "Kuzey Kore'yi bu provokasyonları derhal sona erdirmeye çağırıyoruz"

Kanada'dan Kuzey Kore'ye kınama

OTTAWA (AA) - Kanada, bir süredir fırlattığı balistik füzeler ile uluslararası tansiyonu yükselten Kuzey Kore'yi kınadı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına tepki olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Kuzey Kore'yi bu provokasyonları derhal sona erdirmeye çağırıyoruz. Kanada, Kuzey Kore'nin Japonya topraklarında balistik füze denemesi yapmasını şiddetle kınıyor. Kuzey Kore'nin komşularının toprak egemenliğini ihlal ettiği ve Japonya vatandaşlarına yönelik doğrudan tehdidi hem bölgesel hem de uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Freeland, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Japonya, Güney Kore ve bölgedeki diğer ortaklar için kararlı desteğimize devam edeceğiz. Birden fazla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını doğrudan ihlal eden Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini tekrar başlatması, uluslararası yükümlülüklerini tamamen gözardı ettiğini gösteriyor. Kuzey Kore'yi bu provokasyonları sona erdirmeye, yükümlülüklerini yerine getirmeye ve balistik füze programını derhal ve doğrulayarak terk etmeye çağırıyoruz. Kanada, Kuzey Kore'yi nükleer ve balistik füze programlarını terk etmeye teşvik eden uluslararası önlemleri desteklemekte ve bir siyasi çözüme yönelik diyaloğu sürdürmektedir."

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