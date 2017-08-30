Kanada’dan Ürdün’e 45 milyon dolarlık destek

OTTAWA (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ürdün'e mültecilere yönelik programlarda kullanılmak üzere 45,3 milyon dolarlık destek verdiklerini belirtti.

Trudeau, resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gelen Ürdün Kralı II. Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Trudeau, ekonomik kalkınmayı güçlendirmek, Ürdün ve Ortadoğu'daki mülteci barındırma hizmetlerinde esnekliği teşvik eden projeleri desteklemek için 45,3 milyon dolar yardımda bulunduklarını açıkladı. Açıklanan destek, Ürdün’deki 1 milyon 660 bin mülteciye hizmet için uygulanan programlarda kullanılacak.

İkili temaslarda Ürdün'ün bölgesel güvenlik ve istikrar, insan hakları ve daha müreffeh bir Ortadoğu'ya olan bağlılığının teyit edildiği belirtildi. İki liderin Kanada'nın Irak ve Suriye'de yaşanan krizlere ve bölgedeki etkilerine yönelik çok yıllık taahhütlerinin de görüştüğü de kaydedildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kanada, Ürdün'ü uluslararası toplum adına yaptığı örnek çalışmalarda destekliyor. Özellikle Suriyeli mültecilere ve Ürdünlülere hizmet eden projeleri desteklemekten gurur duyuyoruz. İstikrar ve refahın devam etmesine yardımcı olmak için Ürdün'le çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tahta çıktığı 1999 yılından beri Kanada'yı beşinci kez ziyaret eden Kral II. Abdullah da Kanada ile Ürdün arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na değinerek Ürdün’ün Kanada’nın Ortadoğu ülkeleri arasında Serbest Ticaret Anlaşması olan tek ülke olduğuna işaret etti.

Kanada’nın Ürdün için giderek daha önemli bir ticaret ve yatırım ortağı haline geldiğine dikkati çeken Abdullah, ticari işbirliğinin Ürdün'ün orta sınıfını desteklediğini kaydetti.

Kanada-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması, Kanada'nın bir Arap ülkesiyle yaptığı ilk Serbest Ticaret Anlaşması olarak 1 Ekim 2012'de yürürlüğe girmişti.

Ürdün Kralı II. Abdullah, temaslarının ardından Kanada’dan ayrıldı.