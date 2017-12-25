Kanada'dan Venezuela'ya diplomatik misilleme

OTTAWA (AA) - Kanada, Caracas Büyükelçiliğinden bir diplomatı sınır dışı eden Venezuela'ya diplomatik misillemede bulunarak Venezuela'nın Ottawa Büyükelçisi ve bir diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.



Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela hükümetinin önceki gün Caracas'taki Kanada Maslahatgüzarı Craig Kowalik'i istenmeyen kişi ilan ettiğini hatırlatarak, kendilerinin de Venezuela'nın Ottowa Büyükelçisi Wilmer Omar Barrientos Fernandez ve Maslahatgüzar Angel Herrera'yı persona non grata (istenmeyen kişi) ilan ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, bu kararın Maduro yönetiminin hareketine cevaben alındığı kaydedildi.



