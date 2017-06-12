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Kanadalı siyasi lider Türklerle iftarda buluştu

- İlerici Muhafazakar Parti lideri Brown: - "Bence Kanada'daki Türk toplumunun içinden eyalet veya federal parlamento için bir milletvekili çıkarmanın zamanı geldi’’

Kanadalı siyasi lider Türklerle iftarda buluştu

TORONTO (AA) - Kanada’da Ontario eyaletinin İlerici Muhafazakar Parti (PC) Genel Başkanı Patrick Brown, "Bence Kanada'daki Türk toplumunun içinden eyalet veya federal parlamento için bir milletvekili çıkarmanın zamanı geldi." dedi.

Brown, Türk sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve Türk toplumunun ileri gelenleriyle iftarda buluştu.

Toronto ve çevresinde faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği iftara konuk olan Brown, yemek öncesi ve sonrası katılımcılarla sohbet etti. Kanada Cerrahi Tekkesi’nden saz heyetinin seslendirdiği ilahileri dinleyen PC lideri Brown, sema gösterisini de ilgiyle izledi.

Brown, iftardan sonra yaptığı konuşmada, "Sizi anlamak için dün gün boyunca aynı sizin gibi oruç tuttum ama bugün tutmadım’’ ifadelerini kullandı. Tatil için Türkiye’ye gittiğini ve binlerce yıllık Türk kültürüne dair fikir sahibi olduğunu ifade eden Brown, ‘’Bence Kanada'daki Türk toplumunun içinden eyalet veya federal parlamento için bir milletvekili çıkarmanın zamanı geldi." diye konuştu.

Türk toplumunun Kanada’daki çok kültürlü ortama önemli katkı sağladığını söyleyen Brown, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç ay önce Ontario parlamentosunda İslamofobi karşıtı bir karar kabul edildi. Ben, Kanada’da bu tür bir karara evet diyen, destek veren ilk ve tek muhafazakar liderim. Birçok kişi buna sürpriz dedi. Bence değil. Nefret, nefrettir. Hangi düşünce, inanç veya dine karşı olursa olsun, herkesin buna karşı çıkması gerekir. Benim birçok Müslüman arkadaşım var. Onlar ayrımcılıkla karşı karşıyayken ben buna sessiz kalamazdım. Benim partim, sizin değerlerinize daima saygılı kalacaktır.’’

İftarda Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen de hazır bulundu. Brown, kamuoyu yoklamalarına göre, 7 Haziran 2018'de düzenlenecek eyalet seçimlerinin favorisi olarak gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KanadaOntario İlerici Muhafazakar Parti Lideri Patrick Brown
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