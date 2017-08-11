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Kanadalılar farkında olmadan 5 buçuk ton GDO'lu somon tüketmiş

- Dünyanın ilk GDO'lu hayvan ürünü olan somonların Kanada'da halka bilgi verilmeden satışa sunulduğu açıklandı

Kanadalılar farkında olmadan 5 buçuk ton GDO'lu somon tüketmiş

TRENTON (AA) - Kanada'da genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren 5 buçuk ton somonun, tüketiciye herhangi bir bilgi verilmeden satıldığı ortaya çıktı.

Merkezi Ottowa'da bulunan araştırma grubu Canadian Biotechnology Action Network Koordinatörü Lucy Sharret, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş hayvanı olan ve "AquaAdvantage" adı verilen somon balığının satışı için mayıs ayında "Health Canada'nın" yeşil ışık yaktığını ancak bu balığın nerede ya da ne zaman satışa çıkarılacağı konusunda kimseye bilgi verilmediğini belirtti.

Balığın bu kadar kısa sürede satışa çıkarılacağını beklemediklerine işaret eden Sharret, "GDO'lu somon balıkları nisan ya da temmuz ayında satışa çıkmış ancak biz bunu ağustos ayında ortaya çıkardık." dedi.

"GDO'lu somon balıklarının üretimi yaygınlaşırsa özellikle çevreye verilecek zarardan endişeliyiz" diyen Sharret, "Kanada'da, raflara konan GDO'lu gıdaların üzerine etiket yapıştırma zorunluluğu yok. Bu nedenle Kanadalılar GDO'lu somonları farkında olmadan tüketiyordu. Piyasa üretimi hakkında kamuoyuna yapılmış bir duyuru yoktu ve GDO'lu somonların hangi restoranlarda ve marketlerde satıldığını bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

GDO’lu ürünlerin tüketiminin insan sağlına zarar verdiği konusunda tartışmalar bulunuyor.

Uzmanlar, çiftlik balıklarının ekosisteme bırakılmasının yabani türleri tehdit edebileceğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KanadaSomon
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