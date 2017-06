Kanadalılar Müslümanlarla toplu iftarda buluştu

TORONTO (AA) - Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen halka açık iftara Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Toronto Belediye Başkanı John Tory ve binlerce Kanadalı iştirak etti.

Toronto belediye binası önünde düzenlenen "Fast in the 6" isimli etkinlik iftardan önce başladı. Etkinlikte, helal et ürünleri üreten bir firma halka ücretsiz sandviç ve su dağıtırken, bir başka kuruluş da közlenmiş taze mısır ikram etti. Etkinliğe bir grup Türk vatandaşı da, Türk lokumu ile Türk kahvesi dağıtarak katıldı.

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, burada yaptığı konuşmada, Müslümanların dünyada yaşadıkları ayrımcılık ve sorunlardan haberdar olduklarını belirterek, "Bizler Kanada’da tüm dinlerle bir anlayış ve birliktelik içinde yaşıyoruz. Kanada Dışişleri Bakanı olarak, bu birlikteliğe katkıda bulunan Müslüman topluluğumuz ile gurur duyuyorum.’’ dedi.

Freeland, "Müslümanların dünyada yaşadıkları ayrımcılığa Kanada’da asla yer yoktur. Kanada Müslümanlarının, diğer Kanadalılardan en ufak bir farkı yoktur. Ramazanınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Toronto Belediye Başkanı Tory de yaptığı konuşmada, toplumun İslami düşünce hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını söyledi. Toronto’da halktan gıda bağışı alan Müslüman bir derneğin, hazırladığı yiyecekleri Müslüman olmayanlara dağıttığına işaret eden Başkan Tory, "Bazı iftarlara katıldım. Ramazanın paylaşma, fedakarlık ve manevi arınma ayı olduğunu gördüm. Ramazanın manevi havasında burada toplanan sizleri kutluyorum.’’ diye konuştu.

Etkinliği, eşi Dany Assaf ile birlikte organize eden Lisa Assaf, AA’ya yaptığı açıklamada, "Bu etkinliği eşimle bir yıldır planlıyorduk. Toronto halkını, ramazanın manevi havasında Müslümanlarla buluşturmak ve birlikte iftar ettirmek istedik. Kanada’nın çeşitlilik kültüründe, insanların birlikte kutlama yapıp, ramazan ve iftar fikrini paylaşabileceklerini düşündük. Bu etkinliği önümüzdeki yıllarda da geliştirerek devam ettireceğiz." dedi.

Gece geç saatlere kadar süren programda, bazı sanatçılar stand-up gösterileri sunarken, Toronto Senfoni Orkestrası da mini bir konser verdi. Gece havai fişek gösterisi ile sona erdi.