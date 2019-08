Kanada’nın en büyük tavuk restoran zinciri Orta Doğu’ya açılıyor

Metodolojilerini, şaşırtıcı menüleri, özgün konsepti, kusursuz hizmet anlayışı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımlarıyla 50 yıldır Fast- Food sektöründe varlığını koruyor.



“Onlar markamızın temelinde yer alırlar ve markayı tüm Kanada ve Kanada’yı da aşarak tüm dünyada hayata geçirirler”

Kanada kökenli bir marka olup, 50 yıllık tarihi geçmişi müşterilerine ve iş ortaklarına olan bağlılığıyla takdirleri üzerine topluyor. Üst üste 9 yıl boyunca Kanada Franchise Birliği’nin Franchise Acenteler Seçim Ödülü’nü (Franchisees’ Choice Award) kazandı.



Mary Brown’s’ın Genel Müdür ve Operasyon Direktörü Hadi Chahin, markanın uzun ömürlülüğünü Bayi Sahibi ve Operatörlerine borçlu olduğunu ifade ediyor: “Onlar markamızın temelinde yer alırlar ve markayı tüm Kanada ve Kanada’yı da aşarak tüm dünyada hayata geçirirler.“dedi.



Üstün kalite ve hizmet anlayışı



Mary Brown’s; pişirme, temizlik, hizmet, ürün tadı / görünümü / sunumu, mağaza görünümü ve dahası… Operasyonun her evresinde katı standartlar geliştirmiştir. Tüm mağazalar, hem içeriden hem de bağımsız taraflarca standartlara uyulması konusunda sık sık değerlendirilir ve derecelendirilir. Tüm Franchise alan bayilerin, başarılı bir işletme yürütmenin tüm yönlerini kapsayan titiz bir eğitim programını tamamlamaları gerekmektedir.



Geleceğe bakmak



Sözlerine şu şekilde devam eden Chahin, Mary Brown’s 2019’da 50. yılını kutluyor. Markanın memleketi St. John’s, Newfoundland & Labrador’da; şirket çalışanları, Franchising alan bayiler, ünlüler ve onur konuklarının da katılımının sağlanacağı olağanüstü bir Yıldönümü kutlaması planlanıyor. Özellikle Kanada'nın en hızlı büyüyenlerinden biri olarak marka için heyecan verici bir zaman. Önümüzdeki 50 yıl ne getirecek? “Kesinlikle daha fazla büyüme ve daha fazla inovasyon” diyor, “Fakat Mary Brown’s’ı özel kılan değerlerden de vazgeçmeyeceğiz: Elle hazırlanan lezzetli menüler ve gerçek müşteri memnuniyeti. Her zaman da böyle olacağız. ”dedi.



Mary Brown’s’ın Başarısı



• Mağaza sayısı son 10 yılda iki katına çıkarmıştır. – Kanada’da şu an 160’ın üzerinde mağazası bulunmakla birlikte 2020 yılına kadar 200 mağazaya ulaşmayı planlamaktadır.

• Zincir mağaza satış büyümesi, 15 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde artmıştır.

• 2019 yılında Kanada’nın En İyi Yönetilen Şirketlerinden biri olarak ödüllendirilmiştir.

• 2018 yılındaki yeni mağaza tasarımı ve logosu ile markayı yeniden canlandırarak Y kuşağı da dâhil çok daha geniş bir müşteri tabanının dikkatlerini üzerine çekmiştir.

• 50 yıldır güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmektedir.



Gelin Türkiye'deki Bayim Olurmusun Franchise fuarında standımızı ziyaret edin.

Daha fazla bilgi için, franchising@marybrowns.com üzerinden bizimle iletişime geçin.