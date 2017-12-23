Kanada’nın Myanmar Özel Elçisi Rae, ara raporunu tamamladı

OTTAWA (AA) - Kanada Başbakanı Trudeau’nun Myanmar’daki krizle ilgili görevlendirdiği özel elçisi Bob Rae, Myanmar ve Bangladeş’teki inceleme ve temaslarını içeren ara raporunu tamamladı. Rae raporunda, insani krizin boyutlarını kelimeler haline getirmenin zor olduğunu ifade etti.



Kanada’nın Myanmar Özel Elçisi Bob Rae yaptığı açıklamada, yüz binlerce Rohingyalı Müslümanın Myanmar'dan komşu Bangladeş'e sığındığını ve buradaki mülteci kamplarının halinin içler acısı olduğunu belirtti. Rae raporunda, kampların aşırı kalabalık olduğunu ve yaşam koşullarının insan sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.



İnsani krizi yerinde görmek için bu yılın başında Myanmar, Endonezya, Vietnam ve Bangladeş'e giden eski Ontario Eyalet Başbakanı Bob Rae, bölgedeki bazı liderler, yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmişti. Rae hazırladığı geçici raporda, yeni yılla bölgeye bir kez daha gideceğini ve final raporunu bundan sonra yazacağını bildirdi.

-"Cinsel şiddeti savaş silahı gibi kullanıyorlar"

Özel Elçi Rae geçici raporunda, özellikle Myanmar ordusunun cinsel şiddeti bir savaş silahı olarak kullandığına dikkati çekti. Rae, hayatta kalan kadınlar arasında cinsel travmaya dair açık kanıtlar bulunduğunu kaydetti. Yaşananların sorumlularının adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirten Rae, "Bu ve sorunun tamamına üretilecek çözümler için uluslararası çaba şart" ifadesini kullandı.

Yaşananları felaket olarak nitelendiren Rae, bölgenin özellikleri, hava şartları ve diğer tüm olumsuzluklara işaret ederek, Kanada da dahil olmak üzere uluslararası toplumun "yakın gelecekte yaşanması olası ciddi can kayıplarını" önlemek için adım atması gerektiği uyarısında bulundu.







