"Kanal İstanbul'a yatırımcılardan çok fazla ilgi var"

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul ihalesine, yurt içindeki ve dışındaki yatırımcılardan çok fazla ilgi var, inşallah ihaleye çıktığımızda da aynı ilgiyi gösterirler." dedi.

Turhan, Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK), bakanlığın "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri"ne ilişkin, düzenlenen basın toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi fizibilitesini bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Turhan, şu ana kadar ihtiyaç analizi ve stratejik plan raporları, kavramsal tasarımın bitirildiğini ve bundan sonraki süreçte de ayrıntılı tasarım, mimari proje ve uygulama projesi hazırlık süreçlerinin devam edeceğini söyledi. Gölbaşı bölgesinde tahsis edilen arazinin imar çalışmalarının devam ettiğini aktaran Turhan, "Veri merkezine önem veriyoruz. 2 bin 500 metrekarelik BTK veri merkezini beyaz alanlı olarak bu yıl içinde hizmete alacağız." diye konuştu.

Turhan, yatırımlarda daralma düşünmediklerini vurguladı. Başlattıkları projeler hakkında bilgi veren Turhan, "Karayollarında doğu batı aksında hemen hemen projelerimizi önemli ölçüde tamamladık. Kuzey güney aksında 2 bölgemizin özellikle kuzey ve güney bölgesi malum dağlık... Şimdi buraları viyadük ve tünellerle geçmeye çalışıyoruz. Bunlar yüksek maliyetli ve inşaat süresi uzun olan yerler. Bu yatırımlarla çok fazla hedef büyütüp cepheyi dağıtmadan, mevcut devam eden işlerimizi en kısa sürede hizmete alıp, kaynaklarımızı bir an önce hizmete dönüştürme niyetindeyiz. Planlama teşkilatıyla icracı bakanlıklar olarak böyle bir karar aldık." ifadesini kullandı.

Yeni yatırımlara da değinen Turhan, yap-işlet-devret ile yapacakları öncelikli projeleri; yüksek standartlı paralı yollar ile mevcut bölünmüş yolların bazı güzergahlarda kapasitesini dolduranları, gelecek yıllarda hizmet seviyesini düşürmeden, ulaşım maliyetlerini yükseltmeden yeni otoyol sistemleriyle buralardaki kapasiteleri arttıracaklarını dile getirdi. Turhan, söz konusu projelerin belirli oranlarda kendilerini telafi edebildiğini de aktardı.

- "Köprü ve otoyolların özelleştirmesini ÖİB araştırıyor"

Turhan, hızlı tren çalışmalarının Ankara merkezli olarak İstanbul, Bursa, Sivas, İzmir, Adana, Mersin ve Gaziantep'te devam ettiğine dikkati çekerek, yüksek hızlı treni ülke genelinde yaygınlaştırmayı planladıklarını vurguladı. Şehir içi ulaşıma değinen Turhan, "Özellikle iş hayatındaki ulaşım ihtiyacı için yapacağımız şehir içi toplu taşıma sistemleriyle onlara tercih edebilecekleri konforda ulaşım altyapısı sunmak istiyoruz. Yani büyük şehirlerimizde şehir içi metrolarını, bundan sonra yatırım programımızda öne alacağız. Mevcut demiryolu hatlarımızı, iyileştirip standartlarını yükseltip, kapasitesini arttıracağız... Ayrıca mevcut demiryolu hatlarını elektrikli hale getirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Köprü ve otoyolların özelleştirmesi konusundaki soruya Turhan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bu konuda piyasayı araştırdığını söyledi. Uygun ortam ve piyasa şartları bulunduğunda özelleştirmenin denenebileceğini dile getiren Turhan, konuyu ÖİB'nin takip ettiğini bildirdi.

Turhan, Adil Kullanım Noktasına ilişkin (AKN) soruyu ise şöyle cevapladı:

"Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan enflasyon verilerine bakıldığında, uzun zamandır internet tarifelerinin de yer aldığı haberleşme harcama grubunda gerçekleşen fiyat artışlarının, enflasyonun altında gerçekleştiği görülüyor. Sektörde yaşanan verimlilik artışları ve artan rekabet nedeniyle sektördeki fiyat artışlarının sınırlı kaldığı ve bu durumun tüm sektörlerin dahil edildiği ülke genelinde hesaplanan ortalama enflasyon üzerinde, olumlu etki yaptığını söylemek mümkündür. Bu kapsamda TÜİK verileri göz önüne alındığında, AKN uygulamasının kaldırılması neticesinde geniş bant internet fiyatlarının fahiş biçimde yükseldiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmaktadır. AKN uygulamasının kaldırılması sonrasında, özellikle limitsiz tarife ücretlerinde önemli oranda düşüş yaşandı."

- "Türkiye Kart vatandaşın hayatını kolaylaştıracak"

Kanal İstanbul ihalesine, yurt içindeki ve dışındaki yatırımcılardan çok fazla ilgi olduğunu vurgulayan Turhan, ihaleye çıkıldığında da aynı ilgilinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Turhan, Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) de değinerek, "Abone hesabında bankada yeterli bakiye olması durumunda, tahsilatlarda aksama olmamaktadır ancak araç plakalarının zaman zaman standartlara uygun olmaması, kirli veya hasarlı olması gibi durumlardan kaynaklı ücret toplama sistemlerinin hatalı okuma yapması durumunda gerekli incelemeler yapılarak, manuel düzeltmeden sonra cezalar iptal ediliyor. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerindeki, malum ihlalli geçişler kanuni düzenlemeyle affedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kart ile sistemin nasıl işleyeceğini de anlatan Turhan, PTT öncülüğünde kurulan ortam işletim sisteminde, yerel yönetimlerle anlaşmalar yapılacağını, ulaşım alanında tek kart kullanımının yaygınlaştırılacağını ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılacağını söyledi.

(Sürecek)







