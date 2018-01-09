İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ilçenin turizm potansiyeline katkı sunacak Kanal Riva Projesi'ne imza atıldığını bildirdi.

Beykoz Belediyesi ile Koltek Müşavirlik AŞ arasında "Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği ile Kentsel Tasarım Projesi" için ihale sözleşmesi imzalandı.

Projeyle ilgili bilgi veren Çelikbilek, ilçede yeni istihdam olanakları sağlanması ve tesis kalitesini artırmasını bekledikleri projeyle çevrenin korunması ve organik tarımın desteklenmesinin de amaçlandığını kaydetti.

Akademik ve bilimsel tecrübelerle hayata geçecek Kanal Riva Projesi'yle bölgenin, İstanbul'un yeni çekim merkezi haline geleceğini dile getiren Çelikbilek, "İstanbul'un vizyon projesi Kanal İstanbul'un yerel versiyonu olarak Beykoz'un turizm potansiyeline, geleceğine ve turistik tesis anlayışının gelişmesine büyük katkı sunacak Kanal Riva Projesi'ni hayata geçirmek için adımlarımızı attık." diye konuştu.

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Eyüp Salih Elmas da dere ıslahının çevreci ve katılımcı bir şekilde çözülmesi anlamında önemli bir çalışma olarak nitelediği projeyle, hem dere ıslahı, su güvenliği sağlanacağını, hem de bölgenin cazibe ve değerinin artacağını dile getirdi.

Projeyle eş zamanlı olarak tüm hazırlıkları tamamlanan imar planlarının da yürütüleceğini belirten Elmas, "Tüm faaliyetlerimiz, DSİ ile yaptığımız protokol kapsamında ortak yürütülecek olup kentsel tasarım çalışmalarında İTÜ Peyzaj Mimarlığı hocaları danışmanlık edecek." dedi.

- Kanal Riva

Beykoz'a sosyal donatı ve spor alanları kazandırılacak projeyle, sel baskınlarını engellemek için dere ıslahı, bazı bölümlerin tekne turizmine açılması, organik tarımın desteklenmesini kapsıyor.

İlçede bölgesel kalkınmanın sağlanması, kente cazip ve nitelikli bir turizm alanı kazandırılması hedeflenen proje, derenin DSİ tarafından ıslahı yapılan kısmından başlayarak denize dökülen 17 kilometrelik bölümü kapsayacak.

Kanalda balık avcılığı, tekneler için çekek yerleri, günübirlik konaklamalı butik tesisler de yer alacak.

Projeyle, Riva ve civar köylerde oluşturulacak organik tarım ekonomisiyle bölgesel kalkınma da desteklenecek.

