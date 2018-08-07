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Kandilli Rasathanesi'nden, "Deprem bilinci" programı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Türkiye’de Deprem Afeti ve Korunma Yolları" konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirecek....

Kandilli Rasathanesi'nden,

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Türkiye’de Deprem Afeti ve Korunma Yolları" konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirecek.

Rasathaneden yapılan açıklamaya göre, bu sene 150'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 13-16 Ağustos'taki "Deprem Haftası Etkinlikleri" kapsamında halkla buluşacak.

Deprem bilgilendirme sunumları ve turlarının halka açık ve ücretsiz yapılacağı haftada, Dr. Doğan Kalafat, "Türkiye'de Deprem Afeti ve Korunma Yolları" konulu bilgilendirme sunumları yapacak.

Etkinlikler kapsamında "Afet hazırlık eğitimi deprem park gezileri" ve Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ziyaretlerinin de yer alacağı program, hafta boyunca her gün 09.30-12.00 ve 13.30-16.00'da iki tekrar şeklinde gerçekleşecek.

Etkinliklere katılmak isteyenler, "https://goo.gl/Dbj5MB" adresindeki formu doldurarak veya "kandilli150yil@boun.edu.tr" adresine e-posta göndererek programa kayıt olabilecek.


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Afet Hazırlık Eğitimi Deprem Park GezileriBoğaziçi Üniversitesi Kandilli RasathanesiDr. Doğan Kalafat
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