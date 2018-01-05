"Kangal köpeği ısırmaz, teslim alır"

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve akbaş yetiştirme projesi" kapsamında Kangal köpeklerinin ilk görevine yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'nda çıkması, Kangal köpeğinin ana vatanı Sivas'ta memnuniyetle karşılandı.

İri cüssesi, cesareti ve çevikliği, zekiliği, sahibi ve görevine sadakatiyle dünyaya ün salan Kangal köpekleri, güvenlik güçlerince özellikle toplumsal olaylarda asayiş devriye köpeği olarak kullanılmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan "Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve akbaş yetiştirme projesi" kapsamında yetiştirilen Kangal köpekleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'nda ilk kez görev aldı.

Sivas'ta yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kangal köpeklerinin güvenlik güçleri tarafından toplumsal olaylarda kullanılmasının üretici olarak kendisini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını söyledi.

Kangal köpeklerinin güvenlik güçlerine doğru elden kazandırılması gerektiğini vurgulayan Yıldız, polisin toplumsal olaylarda daha önce yabancı köpekleri kullandığını görmenin kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Yıldız, özellikleri bilinen, milli marka Kangal köpeklerinin polise yardımcı olmak amacıyla toplumsal olaylarda kullanılmasının sevindirici olduğunu belirterek "Orada onları görmek bizi rahatlattı. Üretici olarak bizlere ek bir kaynak doğdu diye düşünüyorum." dedi.

Kangal'ın koku alma duyusunun çok yüksek olduğunu aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Kangal köpeği, özellikle ürkütücü ulumaları, baskın yapısı, babayiğitliği, aslanı andıran görüntüsüyle mutlaka sizlere karşı caydırıcı bir özellik taşır. Kangal köpeği, güçlü bir çene basıncına sahiptir ve ailesine çok düşkündür. Asla saldırmaz ve eşinden başka bir dünyası olmaz. Kangal köpeği güçlüdür, sezileri kuvvetlidir, hızlıdır, çeviktir, atiktir ve saldıracağı kişiyi öldürmez, ısırmaz; aksine teslim alır, yere yatırır ve onun hareketliliğini bekler. Hareketliliği arttığı andan itibaren tekrar onu etkisiz hale getirmek için uğraşır."

- "Köpek seçimine dikkat edilmeli"

Yıldız, Kangal'da yavru seçiminden önce ata seçiminin yapılmasının önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Kullanılacak alana göre şeceresini incelemek lazım, ona göre yavru seçiminde doğru karakter tercihi yapılır. Bu bahsettiğim şeyler, saf Kangal için geçerlidir, saf Kangal olmayan bir köpek için kesinlikle geçerli değildir. En önemli nokta bozulmamış olması, kırılmamış olması önemlidir yoksa kırma köpeklerden gelebilecek tehlikeyi göz önünde bulundurmak lazım."

Kangal köpeğinin karakterini bozma eğiliminin çoğaldığına dikkati çeken Yıldız, toplumsal olaylarda kullanılacak köpeklerde bunlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kangal köpeklerinin kayıt altına alınıp, şecere belgesinin çıkartılarak neslinin devam ettirilmesi gerektiğini bildiren Yıldız, dünyadaki birçok ülkenin gelecek yıllarda Kangal köpeğini asayiş devriye köpeği olarak tercih etmeye başlayacağına inandığını kaydetti.