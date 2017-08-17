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Kangal'ın coğrafi işaret tescili için yeni başvuru hazırlığı

SİVAS (AA) - Kangal Kaymakamlığı, Kangal köpeğinin coğrafi işaret tescili için yeni başvuru yapılacağını bildirdi.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan "Sivas Kangal köpeğine tescil şoku" başlıklı haberlere...

Kangal'ın coğrafi işaret tescili için yeni başvuru hazırlığı

SİVAS (AA) - Kangal Kaymakamlığı, Kangal köpeğinin coğrafi işaret tescili için yeni başvuru yapılacağını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan "Sivas Kangal köpeğine tescil şoku" başlıklı haberlere istinaden bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Kangal Kaymakamlığının, Kangal çoban köpeğinin coğrafi işaret tescili için 26 Kasım 2001'de Türk Patent Enstitüsüne başvurduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14.04.2002 tarihinde yayınlanan 24726 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmiş ve hakkında herhangi bir itiraz olmaması nedeniyle 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesi gereği Kangal Kaymakamlığı adına 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' düzenlenmiştir. Ancak daha sonra Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından tescile itiraz edilmiş ve Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesince temyiz edilmesi sonucu, canlı hayvan olduğu için tescilin yapılamayacağı yönünde 2007 yılında karar çıkmıştır."

Kaymakamlığın bu karardan haberdar olmadığı ifade edilen açıklamada, coğrafi işaret tescil işlemi için gerekli başvuru ve müracaatların yeniden yapılacağı bildirildi.

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Kangal KaymakamlığıKangal KöpeğiTescil
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