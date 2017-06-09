Kanser tedavisi gören çocuklar karne aldı

İSTANBUL (AA) - Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) desteğiyle, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Onkoloji Servisinde kurulan hastane sınıfında eğitim gören çocuklar karnelerini aldı.

2016-2017 yılı eğitim ve öğretim yılında hastane sınıfında ders gören 3 kanser hastası çocuk karnelerini alarak büyük sevinç yaşadı.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Feza Orhan, burada yaptığı açıklamada, KAÇUV'un çocuklara verilen eğitimden katkı aldıklarını için mutlu olduklarını söyledi.

Karne alan çocukları tebrik eden Orhan, şöyle devam etti:

''Başarılarının devamını diliyoruz. Kanser tedavisi uzun süren bir süreç. Çocuklarımızın birçoğu tedavi sürecinde eğitimlerinden uzak kalıyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı hastane okulları ve sınıfları çocukların hedef ve motivasyonları için büyük önem arz ediyor. Bizler bu çalışmamıza Cerrahpaşa ile başladık. Halen bu konuda okullarla işbirliği yapıyor, bu sınıflarda eğitim gören çocuklara eğitiminin yanında psikolojik alanda destek de sağlıyoruz. Hedefimiz her hastanede, her çocuk servisinde bir sınıf açmak.''

Törene Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Özel Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yıldız ve Okmeydanı EAH Otelcilik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Akkaya da katıldı.