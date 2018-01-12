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Kanser tedavisi gören genç kıza "formalı" sürpriz

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve kanser tedavisi gören genç kıza, moral olması için futbolcuların imzasını taşıyan Beşiktaş forması hediye edildi

Kanser tedavisi gören genç kıza

MUĞLA (AA) - Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği tarafından kanser tedavisi gören genç kıza, moral olması için Beşiktaşlı futbolcuların imzasını taşıyan forma hediye edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Beşiktaş aşığı 22 yaşındaki Şükran Yurtseven'e sürpriz yapmak isteyen dernek üyeleri, Yurtseven'i derneğe davet etti.

Yurtseven ile bir süre sohbet eden dernek üyeleri daha sonra genç kıza isminin yazılı olduğu ve futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti. Forma için teşekkür eden Yurtseven, dernek üyelerine şarkı söyledi. Koyu Beşiktaş taraftarı olan Yurtseven ve dernek üyeleri Beşiktaş için tezahürat yaptı.

Dernek Başkanı Özkan Torunoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şükran'ı bir yerde şarkı söylerken tanıdığını ve Beşiktaşlı olduğunu öğrenince derneğe davet ettiklerini anlattı.

Şükran'ın Pazartesi günü tedavisinin başlayacağını belirten Torunoğulları, "İnşallah tedavisi olumlu sonuçlanacak. Tedavisinin ardında onu Vodafone Park'a götüreceğim ve birlikte maç izleyeceğiz. Sesi de çok güzel inşallah ileride iyi bir ses sanatçısı olur." dedi.

- "İyileşip bir an önce Vodafone Park'a gitmek istiyorum"

Yurtseven ise hediyeyi görünce çok duygulandığını söyledi.

Beşiktaş’ın kendisi için nefes olduğunu vurgulayan Yurtseven, "Beşiktaş'ı çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul'a maça gideceğim için de çok mutluyum. Tedaviye daha çok sarılacağım. İyileşip bir an önce Vodafone Park'a gitmek istiyorum." diye konuştu.



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