Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Yaptığımız düzenlemeler ile kanser hastalarımıza bu hastalıkla mücadelede her an yanlarında olma sözümüzü yerine getirdik. Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık"

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:59