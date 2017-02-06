Kanserde erken teşhise dikkat çekmek için yürüdüler

DÜZCE (AA) - Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü idareci ve personeli, kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Gaziantep Caddesi girişinde toplanan Düzce İl Halk Sağlığı idaresi ve personeli, ellerinde taşıdıkları "Erken teşhis hayat kurtarır", "Dumansız bir hayata siz de gelin" yazılı pankartlar eşliğinde Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği yürüyüş sonunda bir açıklama yapan Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürü Semra Metin, erken teşhisin önemine işaret ederek, kanser taraması testlerinin ücretsiz yapıldığını hatırlattı.

Farkındalık yaratmak adına yürüyüşü düzenlediklerini belirten Metin, "Kanserden korunmak için bazı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Halkı kanserden korumanın önlemlerini anlatmaya çalışıyoruz. Kanserden en önemli korunma yöntemimiz erken teşhis ve erken tedavidir. Biz aile sağlık müdürlüklerimizde ve toplum sağlığı merkezlerimizde kanser taramalarını ücretsiz yapıyoruz. Bütün halkımızı da kanser taramalarına bekliyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Düzce Valiliğine yapılan yürüyüşle etkinlik sona erdi.