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Kanserde sadece alternatif tıbba yönelmek ölüm riskini artırıyor

ANKARA (AA) - ABD'de yürütülen bir araştırma, tedavisi için sadece alternatif tıp yöntemlerini seçen erken teşhis konmuş kanser hastalarının, geleneksel tedavi yöntemleri kullananlara göre beş yıl içinde ölüm risklerinin iki kattan fazla...

Kanserde sadece alternatif tıbba yönelmek ölüm riskini artırıyor

ANKARA (AA) - ABD'de yürütülen bir araştırma, tedavisi için sadece alternatif tıp yöntemlerini seçen erken teşhis konmuş kanser hastalarının, geleneksel tedavi yöntemleri kullananlara göre beş yıl içinde ölüm risklerinin iki kattan fazla olduğunu ortaya koydu.

Yale Üniversitesinden araştırmacılar, 2004-2013 yıllarındaki ABD Kanser Veritabanı kayıtlarını inceledi.

Meme, prostat, akciğer ve kalın bağırsak kanserinin erken evresinde olan 281 hasta ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gibi geleneksel tedavi yöntemleri yerine alternatif tedaviyi tercih etti. Benzer teşhis konmuş 560 kanser hastası da onkolojide uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerine başvurdu.

İnceleme sonucunda, tedavi için sadece bitkiler, özel beslenme ve enerji verdiğine inanılan bazı taşların kullanıldığı alternatif tıp yöntemlerine yönelen kanser hastalarının, geleneksel yöntemleri seçenlere göre ilk beş yılda ölüm risklerinin ortalama 2,5 kat daha fazla olduğu görüldü.

Alternatif tedaviyi seçen meme kanseri hastalarının normal tedaviyi seçenlere göre beş yıl içinde ölüm risklerinin 5,6, kalın bağırsak kanseri hastalarının 4,5, akciğer kanseri hastalarının da 2 kat fazla olduğu belirlendi.

Araştırma ekibinin lideri onkoloji uzmanı Skyler Johnson, "Artık elimizde alternatif tedavileri kullanan kanser hastaların geleneksel tedavi yöntemlerini seçenlere göre yaşam sürelerinin daha kısa olduğuyla ilgili kanıtımız var. Umuyorum ki bu bilgi, hastalar ve doktorlar tarafından dikkate alınır." ifadesini kullandı.

Çalışmaya ilişkin bulgular Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsünün bülteninde yayımlandı.





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Alternatif TıpGeleneksel YöntemlerKanserölüm Riski
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