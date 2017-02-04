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Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Medipol Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Ölmez,"Sadece yüzde 5-10 kanserin ailesel ilişkisi bilinir, çoğu sporadiktir ve aile ilişkisi yoktur." dedi.

Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar

İSTANBUL (AA) - 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle kanserde doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi veren Medipol Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Fatih Ölmez, bazı toplumlarda kanserin açıkça konuşulması zor bir konu olsa da, hastalığı konuşmanın bireye, topluma ve kanser politikalarına kazanımlar getirebildiğini dile getirdi.

Ölmez, erken tanı alan kişilerin çoğu kez sadece küçük veya büyük cerrahi müdahalelerle kanser hastalığından kurtulabildiğinin altını çizdi.

Açıklamada Ölmez'in kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlara yönelik şu görüşlerine de yer verildi:

"Kanserin belirti ve bulguları yoktur: Birçok kanser türü erken dönemde uyarıcı belirti ve bulgular gösterir ve erken tanı tartışılmaz düzeyde yararlıdır. Tümörlü dokuya biyopsi yapmak kanserin yayılmasına neden olur: Tümör biyopsisi yapmanın kanserli hücrelerin yayılmasına neden olduğu ile ilgili bilimsel kanıt yoktur. Ne yaparsan yap kanser olacağın var ise olursun, kanser benim kaderimdir: Tüm yeni kanser vakalarının en az yarısı önlenebilir veya tarama ile erken yakalanabilir. Tek başına sigara tüm kanser ölümlerinin yüzde 30'unu kapsar.

Çoğu kanser ailesel geçişlidir, eğer ailende kanser öyküsü yok ise risk altında değilsin: Sadece yüzde 5-10 kanserin ailesel ilişkisi bilinir, çoğu sporadiktir ve aile ilişkisi yoktur. Bazı kanser türleri bulaşıcıdır: Kanserin hiçbir çeşidi bulaşıcı değildir. Bununla birlikte bilinen bulaşıcı virüsler kansere neden olabilir. Kansersen şeker yememelisin: Şeker yemenin kanser hücresinin gelişimine veya hızlı yayılacağına ilişkin bilimsel kanıt yoktur. Normal hücrede olduğu gibi kanserli hücrenin de büyüme ve normal fonksiyonlarını görmek için şekere ihtiyacı vardır. Ancak şekeri kısmak kanser büyümesini yavaşlatmaz, şekeri arttırmak kanserli hücrenin büyümesini hızlandırmaz."

Muhabir: Sümeyye Dalkılınç

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GenetikKanserÖmer Fatih ÖlmezSağlık
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