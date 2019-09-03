Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi Esra Korkmaz Turkey Macro View (TMV) Consulting Kurucu Genel Müdürü Serkan Özcan Onur Baran Çağlar
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

"Kanserojen maddelerin dokunarak anlaşılması mümkün değil"

- Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan: - "Kanserojen maddelerin elleyerek, koklayarak ve dokunarak anlaşılması mümkün değil" - "Tüketiciler; Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile güvensiz bulunan ürün gruplarına ilişkin fotoğraf, marka, model ve o ürünün hangi risklere karşı sınıfta kaldığını görebiliyor. Bu internet sitesinde geçtiğimiz aylarda yaptığımız denetim sonuçlarını takip etmeniz mümkün" - İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özipek: - "Boyar maddelerin içerisindeki kanserojen maddeler doğrudan doğruya temasla değil, parçalanarak terle birlikte vücuda giriyor. Laboratuvarda bunun tespitini yapıyoruz. Bu kimyasalların hormonal ve kanserojen etkileri var"

banner17

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, kanserojen maddelerin elleyerek, koklayarak ve dokunarak anlaşılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Tüketiciler; Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile güvensiz bulunan ürün gruplarına ilişkin fotoğraf, marka, model ve o ürünün hangi risklere karşı sınıfta kaldığını görebiliyor. Bu internet sitesinde geçtiğimiz aylarda yaptığımız denetim sonuçlarını takip etmeniz mümkün." dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Karaaslan, tüketicilerin kırtasiye malzemesi, okul kıyafeti ve diğer ürün gruplarında nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Kanserojen maddelerin elleyerek, koklayarak ve dokunarak anlaşılmasının mümkün olmadığını aktaran Karaaslan, bakanlığın mevzuatının AB mevzuatına birebir uyumlu olduğunu ve bu çerçevede 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini artırarak sürdürdüklerini kaydetti.

Denetimlerin yanında tüketicileri aydınlatmak için de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Karaaslan, Alo 175 hattına gelen ihbar ve şikayetleri titizlikle incelediklerini vurguladı.

Karaaslan, söz konusu denetimleri 2011 yılından beri gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, denetim sonucu güvensiz buldukları üretici ve ithalatçılara çok ciddi yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak hem üretici hem de tüketici için yapılan bilinçlendirme çalışmaları ile denetimler neticesinde ürünlerdeki zararlı madde tespitinin her yıl azaldığını gördüklerini belirten Karaaslan, tüketicilerin merdiven altı satış noktalarından uzak durmaları gerektiğini anlattı.

- "Güvensiz ürünlerin yurda girişine engel oluyoruz"

Meral Karaaslan, bakanlık tarafından açılan internet sitesine ilişkin bilgi vererek, "Tüketiciler; Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile güvensiz bulunan ürün gruplarına ilişkin fotoğraf, marka, model ve o ürünün hangi risklere karşı sınıfta kaldığını görebiliyor. Bu internet sitesinde geçtiğimiz aylarda yaptığımız denetim sonuçlarını takip etmeniz mümkün." diye konuştu.

Gümrüklerden Türkiye'ye giren ithal ürünlerde de risk odaklı denetim yaptıklarını ve güvensiz ürünlerin yurda girişine engel olduklarını vurgulayan Karaaslan, bakanlığın denetim ekiplerinin yerli ve ithal ürün ayrımı yapmaksızın bütün satış noktalarında denetimlerini sürdürdüğünün altını çizdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özipek ise herkesin tekstil alışverişinde pamuklu ve yünlü kumaş tercih etmesi gerektiğini belirterek, kumaşların özellikle boyalarına ve kumaşta kullanılan kimyasal maddelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Boyar maddelerin içerisindeki kanserojen maddelerin doğrudan doğruya temasla değil, parçalanarak terle birlikte vücuda girdiğini aktaran Özipek, "Laboratuvarda bunun tespitini yapıyoruz. Bu kimyasalların hormonal ve kanserojen etkileri var." şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5