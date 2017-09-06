Kanuni'nin izinde motosikletle Zigetvar'a gidecekler

TRABZON (AA) - Trabzonlu Metin Karahan ve İlkay Uslu, Trabzon'da doğan Kanuni Sultan Süleyman'ı anmak amacıyla vefat ettiği Macaristan'ın Zigetvar kentine motosikletli yolculuk başlattı.

Ortahisar Belediyesi ile özel bir sürücü kursunun sponsorluğunda hazırlıklarını tamamlayan emekli albaylar Karahan ve Uslu'nun uğurlanması amacıyla Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kütürevi önünde program düzenlendi.

Karahan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, en uzun süre tahtta kalan padişahın Kanuni Sultan Süleyman olduğunu belirterek, böylesine önemli bir şahsiyeti dünyanın tanıması için arkadaşıyla Trabzon'dan yola çıktıklarını söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar'a atlarla gittiğini ifade eden Karahan, şunları dile getirdi:

"Bizler de 'demir atlar' diye tabir ettiğimiz motosikletlerimizle gideceğiz. Yolculuğumuz yaklaşık 20-25 gün sürecek. İki kişilik ekip olarak gideceğiz ama yolda katılmak isteyen olursa ekip çoğalabilir. Nasip olursa tekrar Trabzon'a gelerek yolculuğumuzu sonlandıracağız. Buradan Bulgaristan'a, oradan da Macaristan'a ulaşmayı planlıyoruz."

Uslu da Kanuni Sultan Süleyman'ın önemli padişahlar arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Sağ salim gidip dönmeyi planlıyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımızı tamamladık." ifadesini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir cihan padişahının izinden gitmek üzere yola çıkan Karahan ve Uslu'ya teşekkür ederek, "Bana gelerek projelerinden bahsettiklerinde çok heyecanlanmıştım. Böyle bir projeye katkı sağlamak bizleri çok mutlu etti." dedi.

Programda Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı yönetim kurulu üyeleri, Karahan ve Uslu'ya vakıf rozeti hediye etti.



