Kanyonda mahsur kalan kadın 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde gezi sırasında kanyonda düşüp mahsur kalan kadın, 5 saatlik çalışmanın ardında kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'da avukatlık yapan Nesrin Söylemez (55), Kanyon İhtisas Derneği üyeleriyle birlikte Mut ilçesine bağlı Dağpazarı Mahallesi Kestel Kanyonu'na gitti.
Burada gezerken sarp ve kayalıklı kanyonda düşen Söylemez, ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin 5 saatlik bir çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılan Söylemez, askeri helikopterle alınıp Mut Şehir Stadı'na getirildi.
Buradan 112 acil servis ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Söylemez'in, ayağında kırık olduğu, ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.