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"Kapadokya 2023 Turizm Çalıştayı"

- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: - "Hedefimiz ülke genelinde 2023 yılına gelindiğinde 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir. Kapadokya'yı ziyaret eden turist sayısını da 5 milyon olarak hedefliyoruz"

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Hedefimiz ülke genelinde 2023 yılına gelindiğinde 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir. Kapadokya'yı ziyaret eden turist sayısını da 5 milyon olarak hedefliyoruz." dedi.

Peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya için turizmdeki yeni hedeflerin değerlendirildiği "Kapadokya 2023 Turizm Çalıştayı" Nevşehir'de gerçekleştirildi.

Yayman, bir otelin konferans salonunda düzenlenen çalıştayda, Kapadokya'da turizmin daha nitelikli hale getirilmesi ve bölgeyi ziyaret eden turist sayısının artırılması için gayret gösterildiğini söyledi.

Kapadokya'nın, dünyanın en önemli coğrafyalarından birisi, eşsiz görünümüyle doğal film platosu olduğunu dile getiren Yayman, "Bu bölgenin turizm alanında daha etkin hale gelmesi için üzerimize düşeni yerine getireceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Bölgenin, dünyanın farklı yerlerinden turistlerin ilgisini çeken, kültür, tarih ve doğayı bir arada barındıran önemli bir turizm merkezi olduğunu vurgulayan Yayman, Kapadokya'nın tanıtım ve pazarlama modelinin yeniden ele alınacağını ifade etti.

Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz ülke genelinde 2023 yılına gelindiğinde 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir. Kapadokya'yı ziyaret eden turist sayısını da 5 milyon olarak hedefliyoruz. Japon, Çinli, İngiliz, Fransız, Alman ve İsveçliyi buraya çeken nitelikli bir Kapadokya var. Türkiye'nin turizmde 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Kapadokya'nın yeni bir anlayış, örgütlenme, tanıtım ve pazarlama modeliyle yapılandırılmasını amaçlayan çalıştay, daha sonra da farklı adımlarla sürdürülecek.”

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de Kapadokya'nın dünya turizm alanında alternatifi bulunmayan bir bölge olduğunu, bu avantajın hızla değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Bölgenin tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına işaret eden Ünver, "Dünyada başka bir Kapadokya yok. Burada günümüzden 10 bin yıl öncesine kadar uzanan köklü bir tarih var. Bu bölgede insanlar, binlerce yıllık medeniyetlere el sürebilmenin heyecanını yaşıyor." dedi.

Toplantıya, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ilçe ve belde belediye başkanları ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

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KapadokyaKapadokya 2023 Turizm ÇalıştayıKültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin YaymanNevşehirNevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver
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