Kapadokya mobil tanıtım tırı yollarda

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gelen turist sayısının artırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan mobil tanıtım tırı, ülkenin farklı yerlerinde vatandaşlarla buluşuyor.

Doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları, at, ATV, deve ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü bölgeye gelen turist sayısının artırılmasını hedefleyen Nevşehir Valiliği, tanıtım faaliyetlerini fuar alanlarından şehir merkezlerine taşıyarak daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından hayata geçirilen "Kapadokya Mobil Tanıtım Tırı" çeşitli illerde vatandaşlarla buluşuyor. Projeyle, bölgeye gelen turist sayısının yılda 2,5 milyondan 5 milyona çıkarılması hedefleniyor. Tanıtım tırının ilerleyen zamanlarda yurt dışına da çıkarılması planlanıyor.

"Masal diyarı Kapadokya" temasıyla il il gezen mobil tanıtım tırı, kent meydanlarında kurulan özel etkinlik alanlarında bölgeyi tanıtıyor. Tırda ustalar tezgahta çanak yaparken, ziyaretçilere dev ekranda üç boyutlu Kapadokya filmi ve sanal gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan sıcak hava balon turu gösterisi izletiliyor.

Etkinlik alanında düzenlenen Kapadokya temalı yarışmalarda başarılı olanlara ise bölgede konaklama, balon turu gibi ödüller veriliyor.

- Tanıtım ataklarıyla daha geniş kitlelere ulaşma hedefi

Organizasyonda yer alan Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'ya yönelik tanıtım ataklarıyla daha geniş kitlelere ulaşmak istediklerini söyledi.

Mobil tanıtım tırı projesine ilişkin bilgi veren Ekici, "Kapadokya'da iç turizmin daha da canlanması ve bölgenin bilinirliğinin artırılması amacıyla projeyi hayata geçirdik. Kapadokya için turizm fuarlarında yakaladığımız başarıyı yurt içi ve yurt dışında nasıl artırabiliriz sorusuna cevap olarak bu organizasyon ortaya çıktı." dedi.

AHİKA Genel Sekreter Vekili Bekir Varol da Nevşehir'den yola çıkan mobil tanıtım tırının, 45 gün boyunca çeşitli illerde konaklayacağını ifade etti.

Proje kapsamında oluşturulan sosyal medya hesaplarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetinin yürütüldüğünü dile getiren Varol, "Kapadokya, doğal güzellikleriyle daha fazla turisti ağırlamayı hak eden bir destinasyon. Tanıtım tırında organize edilecek etkinliklerle bölgeye ilginin artacağına inanıyoruz." dedi.

Varol, tanıtım tırının güzergahının, sırasıyla Adana, Mersin, Antalya, Bodrum, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Sivas olduğunu kaydetti.