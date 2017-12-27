Kapadokya yeni yıla

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve sıcak hava balon turlarıyla misafirlerine otantik bir atmosfer sunan Kapadokya bölgesi, yılbaşı için yoğun ilgi görüyor.

Son birkaç yıla kıyasla bölgedeki turist yoğunluğunun artış gösterdiği bölgede, yeni yıla Kapadokya'da girmek isteyenler için hazırlıklarını tamamlayan konaklama tesisleri, alternatif eğlence programları düzenleyecek.

Güneşin doğuşuyla havalanan sıcak hava balon turlarına katılarak bölgenin tarihi zenginlikleri ve doğal güzelliklerini gökyüzünden kuşbakışı izleme imkanı bulacak ziyaretçiler, ATV araçları ve atlarla düzenlenen safari turlarıyla peribacaları arasında gezinti yapabilecek, yılbaşı gecesi de kayadan oyma mekanlarda düzenlenen eğlence programlarına katılabilecek.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı nedeniyle bölge genelinde yoğun bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Türkiye'de geçmiş yıllarda yılbaşı tatillerinde kayak merkezlerinde doluluk yaşanırken, son yıllarda bu hareketliliğin Kapadokya'ya kaydığını kaydeden Durmaz, bölgedeki çeşitli kış aktivitelerinin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Durmaz, "Kapadokya yılbaşına hazır. Şu anda yüzde 100'e yakın rezervasyon talebi var. Önceleri, yılbaşı programlarında kayak merkezleri turizm destinasyonu olarak görülürdü. Kapadokya'da turizmin 12 aya yayılmasıyla birlikte bölgemiz öne geçti. Kapadokya, yılbaşında güzel bir süreç yaşayacak. Her bütçeye uygun konaklama ve etkinlik imkanı mevcut." diye konuştu.

Göreme beldesindeki bir otelin idari işler sorumlusu Seda Süt ise konaklama tesislerinde tüm hazırlıkların tamamlandığını, tek dileklerinin bölgenin yeni yıla kar altında girmesi olduğunu ifade etti.

Yılbaşı tatilinde kayadan oyma butik otelleri tercih edecek müşterilerin bireysel taleplerine göre odalarda süsleme ve benzeri çalışmalar yapıldığını aktaran Süt, noel döneminde yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bölgede, yılbaşı tatilinde de yoğunluğu yerli turistlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Süt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapadokya, zaten misafirlerini yılın 12 ayında hazır olarak bekliyor. Yılbaşında dileğimiz bölgenin karlı olması, zira Kapadokya kar altında çok muazzam bir güzelliğe bürünüyor. Bölgemiz, kültür turizminin yapıldığı bir yer olduğu için hazırlıklarımız müşterilerimizin taleplerine göre oluyor. Her şey dahil konseptlerden farklı olarak konaklama butik otellerde yapılıyor, eğlenceler ise daha çok bölgedeki kayadan oyma turistik tesislerde gerçekleştiriliyor. Konuklarımız, mağara otellerin keyfini yaşamanın dışında, ilgilerine göre at, ATV, sıcak hava balon ve kültürel yürüyüş turlarına katılarak günlerini dolu dolu geçirebilirler."

Bölgede turistlere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyen bir firmanın işletme sorumlusu Nuran Aktaş da barındırdığı tarihi ve kültürel zenginliklerle konuklarına masalsı bir atmosfer sunan Kapadokya'da, yılbaşına özel çeşitli aktivite paketleri hazırlandığını kaydetti.

Bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini yakından görmek ve tatilin keyfini çıkarmak isteyenleri Kapadokya'ya davet eden Aktaş, "Geçen yıla göre Kapadokya bu yıl hareketli. Üç günlük tatil Kapadokya için avantaj. Yılbaşına özel, sıcak hava balonu, ATV ve jeep safari turları için özel ve indirimli paketlerden konuklarımızın yararlanması sağlanacaktır." dedi.