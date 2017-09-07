Kapadokya'da arazi araçlarına kota uygulaması

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da vadiler içinde turistlere yönelik düzenlenen ATV arazi aracı ve cip turlarına standart getirildi.

Kapadokya'nın tarihi ve doğal yapısı ile sit alanlarının korunması ve bölgede kaçak olarak yapılan aktivitelerin önüne geçilmesi amacıyla Nevşehir Valiliği öncülüğünde oluşturulan komisyon, gelişigüzel düzenlenen tur faaliyetlerini disipline etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bölgenin doğal ve kültürel yapısının korunmasını amaçlayan komisyon, tur parkurları belirleyerek firmalara araç kotası uygulaması getirdi.

Verilen süre içinde müracaatı alınan ve yeterliliği onaylanan firmalara izin belgesi verildi, turda kullanılacak araçlar için hazırlanan tanıtım plakaları ise araçlara monte edilmeye başlandı.

Bölge genelinde denetimlere başlayacak komisyon, izin belgesi ve tanıtım plakası olmayan firma ve araçlara cezai işlem uygulayacak.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimsiz olarak düzenlenen turlarda zaman zaman bölgenin doğal yapısına zarar verici nitelikte durumlarla karşılaşıldığını, yeni çalışmayla tabiat varlıklarının gelecek nesillere aktarılması için korunacağını söyledi.

Bölgede turlar için üç ayrı parkur belirlendiğini ifade eden Ekici, güzergahların sit alanı dışında yer aldığını vurgulayarak, "Bu çalışmaları yürütmek için oluşturulan komisyon parkurları belirledi. Sit alanlarında bu faaliyetleri yapmak yasak, bu alanın dışında parkur oluşturuldu. Bölgede yaklaşık 500 ATV vardı, bölgeyi korumak için sayıyı 200'e çekilerek kota uygulandı." diye konuştu.

- "Uygulama müşteri güvenliğini de sağlayacak"

Tur düzenleme yetkisi almak isteyen firmaların gerekli çalışmaları tamamlayarak başvuruda bulunduğunu, yapılan tetkikler sonrasında 22 firmaya faaliyet izin belgesi verildiğini aktaran Ekici, kullanılacak araçların kasko ve seyahat aktivite sigortası zorunluluğunun olduğunu dile getirdi.

Ekici, uygulamanın turistler açısından faydalı olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği gereği Valilikçe belirlenen parkurlarda doğal ve kültürel varlıkların korunması amacıyla maksimum seviye belirlendi. Bölgede 200 ATV ve 100 cip için kota konuldu. Bu araçlar için tanıtım kartları oluşturuldu. Burada firma ismi, faaliyet türü, müdürlüğümüzce verilen araç sayı numarası ve yıllık kontrol bandrolü yer alıyor. Denetimlerde belgesi olmayan araçlar, kaçak kapsamında değerlendirilecek. Burada ana amaçlardan birisi de müşterilerin haklarının korunmasıdır. Her hangi kaza durumunda bütün mali mesuliyetleri kapsayacak nitelikte kasko ve seyahat aktivite sigortası zorunluluğu getirildi."

- Firmalar uygulamadan memnun

Bölgede ATV araçlarla tur düzenleyen bir işletmenin sahibi Ertuğrul Demirel de firmaların uygulamadan memnun olduğunu belirtti.

Kaçak aktivite düzenlenmesinin önüne geçecek çalışma sayesinde hem kalitenin artacağına hem de bölgedeki tarihi ve kültürel yapıların korunacağına inandığını ifade eden Demirel, "Bu aktiviteyi kaçak yapanlar vardı. Vadilere zarar veriyorlardı, bunlar engellenmiş, tam denetim sağlanmış oluyor. Turistler için de çok yerinde bir karar. Artık rehbersiz tur düzenlenmesi de mümkün olmayacak." dedi.

Tur firmasının yöneticisi Bilal Demirhan ise gerekli kriterleri yerine getirerek faaliyet izin belgesi aldıklarını, uygulamanın, müşteri, firma ve bölge için kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Demirhan, "Turların denetimli yapılmasından çok memnunuz. Kapadokya'ya yakışır şekilde daha kaliteli hizmet sunulacak. Firmalar, eksiklerini tamamlayarak daha profesyonel bir hizmet sunabilecek." şeklinde konuştu.

Ziyaretçiler, bölgede bir saat süreli ATV turu için 80 lira, 2 saat süreli cip turu için ise 100 dolar ödüyor.