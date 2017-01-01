Kapadokya'da yeni yıl kutlamaları

NEVŞEHİR (AA) - Yerli ve yabancı turistler, yeni yıla peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, yeraltı şehirleri ve butik otelleriyle ünlü Kapadokya'da girdi.

Uçhisar beldesinde, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında düzenlenen havai fişek gösterisi, karla kaplı Kapadokya manzarasına renk kattı.

Yeni yıla girmek için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'in Kapadokya bölgesini tercih eden turistler, yeni yılı peribacaları arasındaki eğlence merkezlerinde karşıladı.

Turistik tesislerin bulunduğu alanlarda, yılbaşı gecesi nedeniyle yapılan ışıklandırmalar ve süsler güzel görüntüler oluştururken, bazı ziyaretçiler eğlence mekanlarının dışında yakılan ateş etrafında geceyi geçirdi.