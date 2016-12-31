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Kapadokya'da yılbaşı hareketliliği

- Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak için bölgeye gelen turistler gün boyu aktivitelere katıldı - Turistler sıcak hava balonu, at ve ATV turlarına katılarak peribacaları arasında gezinti yaptı

Kapadokya'da yılbaşı hareketliliği

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yılbaşı hareketliliği yaşanıyor.

Yeni yılı bölgedeki tarihi ve turistik merkezlerde karşılamak isteyen turistler, gün boyu karla kaplı vadilerde at ve ATV turlarına katıldı, sıcak hava balonlarıyla peribacalarını kuş bakışı izleme imkanı buldu.

Bölgede, dün gece etkili olan kar yağışının ardından rüzgarın etkili olmaması nedeniyle sıcak hava balonları havalandı.

Göreme beldesinden havalanan onlarca balon Kapadokya semalarında güzel görüntüler oluştururken, turistler de beyaza bürünen peribacaları üzerinde manzaranın keyfini yaşadı.

Yeni yılı karşılamak için Kapadokya'yı tercih eden turistler, sıcak hava balonlarının yanı sıra, peribacaları arasında sabahın erken saatlerinden itibaren at ve ATV turlarına katılarak, karla kaplı vadilerde gezinti yaptı.

İstanbul’dan gelerek sıcak hava balon turuna katılan Melis Çürük, bölgeye daha önce yaz aylarında geldiğini ancak bu mevsimde karşılaştığı manzaraya hayran kaldığını ifade etti.

Sıcak hava balon turuna da ilk kez katıldığını aktaran Çürük, "Daha önce de Kapadokya'ya gelmiştim ama ilk kez balona bineceğim. Çok heyecanlıyım ve biraz korkuyorum ancak Kapadokya'yı muhteşem kar manzarası eşliğinde gökyüzünden izleyeceğim için çok mutluyum." dedi.

Kuzeniyle yeni yılı bölgede karşılamak amacıyla Kapadokya'ya geldiğini belirten Özlem Çürük ise karla kaplı bölgedeki görselliğin kendisini çok etkilediğini, balon turu sayesinde peribacalarını kuş bakışı izleyebileceğinden dolayı da mutlu olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
KapadokyaNevşehirSıcak Hava Balon Turu
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