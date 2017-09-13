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Kapadokya'nın turizm potansiyelini canlandırmak için çalıştay

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Kapadokya'nın turizm potansiyelini canlandırmak için "Kapadokya 2023 Yeni Hedefler, Yeni Bir Gelecek Çalıştayı" 15 Eylül'de gerçekleştirilecek - Çalıştayın gündem maddeleri arasında Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden Nevşehir'e direkt uçuşların düzenlenmesi ya da İstanbul aktarmalı sefer sayılarının arttırılması ile vize problemi yaşayan ülkeler için çözüm önerileri yer alacak

Kapadokya'nın turizm potansiyelini canlandırmak için çalıştay

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Kapadokya'nın turizm potansiyelini canlandırmak için "Kapadokya 2023 Yeni Hedefler, Yeni Bir Gelecek Çalıştayı" 15 Eylül'de Ankara'da yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kültür, tabiat, tarih turizmini önceleyen Uzak Doğulu turistin tatil cenneti Kapadokya, 2023 yılına hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın turizmde hak ettiği yeri alması ve yeni hedeflerin belirlenmesi için ortak akıl toplantısı düzenlenecek.

Turizm sektörünün tüm bileşenleri bölgenin turizm potansiyelini ileri götürmek için ilk defa aynı masa etrafında bir araya gelecek. Çalıştayla, Türkiye'nin turizmde 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Kapadokya'nın yeni bir anlayış, örgütlenme, tanıtım ve pazarlama modeliyle yapılandırılması amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 1-3 Kasım'da Ankara'da yapılacak "3. Turizm Şurası" öncesi Kapadokya'nın turizm potansiyelini canlandırmak için "Kapadokya 2023 Yeni Hedefler, Yeni Bir Gelecek Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Bakanlık bürokratlarının katılımıyla Ürgüp'te gerçekleştirilecek çalıştayda, turizm sektör temsilcileri, vali, milletvekilleri, belediye başkanları, üniversite temsilcileri, il protokolü, medya ve tüm paydaşlar bir araya gelecek.

Kapadokya'yı 2023'e hazırlamak üzere 15 Eylül Cuma günü, Ürgüp Yunak Evleri'nde toplanacak çalıştayda bölgenin sorunları ve özellikle çözüm önerileri mercek altına alınacak.

- Vize muafiyetleri ve direkt uçuşlar gündemde

Çalıştayın gündem maddeleri arasında Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden Nevşehir'e direkt uçuşların düzenlenmesi ya da İstanbul aktarmalı sefer sayılarının arttırılması yer alacak.

Kapadokya'nın markalaşmasına ve tanıtımına yönelik değerlendirmelerin yapılacağı çalıştayda, vize problemi yaşayan ülkeler için de çözüm önerileri üzerinde durulacak.

Uluslararası filmlerin çekimi, bölgenin tarihsel ve kültürel değerlerini tanıtmak için kurulması planlanan Kapadokya Film Ofisi de çalıştayın diğer bir gündem maddesi olacak.

Çalıştay, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un Asyalı turistleri Türkiye'ye çekmek için başlattığı çalışmaların da yerel ayağını oluşturacak.

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