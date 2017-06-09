Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe otomotiv Çağdaş Kaya
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Kapatılan tıp merkezinden jeneratör hırsızlığı

- FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan tıp merkezinden vinçle jeneratör çaldıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı

Kapatılan tıp merkezinden jeneratör hırsızlığı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan sağlık kuruluşunun jeneratörünün çalınmasına ilişkin 2 kişi yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan tıp merkezinin avlusundaki jeneratörün çalınmasına ilişkin kamyon şoförünün verdiği ifade doğrultusunda çalışma başlattı.

Ekipler, vinçle jeneratör çaldıkları iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Tıp merkezinin avlusundaki jeneratör, vinç yardımıyla bir kamyona yüklenmiş, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, jeneratör yüklü 20 H 9353 plakalı kamyonu, Honaz ilçesinden Ankara istikametine giderken durdurmuştu. El konulan kamyonun sürücüsünü gözaltına alırken, vincin bulunması için çalışma başlatmıştı

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DenizliFetöHırsız
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5