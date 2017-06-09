Kapatılan tıp merkezinden jeneratör hırsızlığı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan sağlık kuruluşunun jeneratörünün çalınmasına ilişkin 2 kişi yakalandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan tıp merkezinin avlusundaki jeneratörün çalınmasına ilişkin kamyon şoförünün verdiği ifade doğrultusunda çalışma başlattı.
Ekipler, vinçle jeneratör çaldıkları iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
- Olay
Tıp merkezinin avlusundaki jeneratör, vinç yardımıyla bir kamyona yüklenmiş, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, jeneratör yüklü 20 H 9353 plakalı kamyonu, Honaz ilçesinden Ankara istikametine giderken durdurmuştu. El konulan kamyonun sürücüsünü gözaltına alırken, vincin bulunması için çalışma başlatmıştı