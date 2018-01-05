Kapı kapı dolaşıp ilk yardım eğitimi veriyorlar

KİLİS (AA) - İZZET MAZİ - Kilis Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, kent merkezinde yaşayan kadınlara evlerinde ilk yardım eğitimi veriliyor.

Kentte belediyenin ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlardan oluşan "şefkat timi", haftada 2 gün saha çalışması yaparak hem ihtiyaç sahibi aileleri belirliyor hem de ilk yardım eğitimi almak isteyen ev kadınlarını tespit ediyor.

Bu çalışmaların ardından gönüllü kadınlarla belirlenen adreslere giden uzman sağlık görevlileri, uygulamalı ilk yardım eğitimi veriyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan kadınlara yönelik çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Verilen eğitimlerin, bulunduğu coğrafya itibarıyla Kilisliler için hayati önem arz ettiğini anlatan Kara, şunları kaydetti:

"İstatistikler gösteriyor ki bir çok insanımızı ilk yardımı bilmediğimiz için kaybediyoruz yani daha hastaneye gitmeden kaybediyoruz. Bundan dolayı insanlarımızı bilinçlendirmek, yarı yolda öldürmemek veya onlara farklı sıkıntılar yaşatmamak adına, İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte işin uzmanları tarafından ilk yardım kursları veriyoruz.

Özellikle kadınlara yönelik kurslar veriyoruz. Kadınlar, çocukları ve aileleriyle ilgili bir sıkıntı olduğu takdirde, 112 acil servis ekipleri gelinceye kadar yapılacak müdahaleyi bilsinler istiyoruz. En ufak bir trafik kazasında, soba zehirlenmesinde veya farklı bir olayla karşılaşıldığında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Onun için 7'den 70'e insanlarımızı, özellikle de kadınlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz."

- Gönüllüler kapı kapı dolaşıyor

Hasan Kara, hedeflerinin tüm Kilis halkına ulaşmak olduğunu ve bu doğrultuda gönüllü kadınların kapı kapı dolaştığını aktararak, ilk yardım eğitiminden herkesin en iyi şekilde faydalanması gerektiğine işaret etti.

Eğitim faaliyetleri kapsamında bugüne kadar yüzlerce eve misafir olduklarını dile getiren Kara, "Eğitimler sonunda eğer bir insanın hayatta kalmasına yardımcı olabilirsek, ne mutlu bize. Biliyoruz ki ilk yardımlar sayesinde insanlarımız ayakta kalmayı, 112 acil servis gelmeden önce gerekli yardımı yapmayı öğrenecekler ve öğreteceklerdir." ifadelerini kullandı.

- Bin kadına ilk yardım eğitimi verildi

Ruhizade Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Müdürü Özlem Arslan da belediye öncülüğünde 100 gönüllü kadının katılımıyla oluşturulan şefkat timi ile bugüne kadar bin kişiye ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi.

Haftada 2 gün yapılan saha çalışmalarında, evleri ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerinin eksiklerinin tespit edildiğini ifade eden Arslan, "Belirlediğimiz eksikliklerden biri de ilk yardımdı. Birçok insan, özellikle de ev hanımları sevdiklerini, ilk müdahaleyi bilmedikleri veya yanlış müdahale ettikleri için kaybedebiliyor ve hayatlarında travmalara sebep olabiliyor. Biz de bunun önüne geçebilmek adına İl Sağlık Müdürlüğüyle ortaklaşa bir çalışma başlattık." diye konuştu.

Özlem Arslan, kadınlara saha ekibinde yer alan uzman sağlık personeli tarafından uygulamalı olarak solunum yolu tıkanıklığı ve "heimlich manevrası", yanık gibi konularda ilk yardım eğitimleri verildiğini belirterek, bu kapsamda 20 mahallede kurs düzenlendiğini bildirdi.