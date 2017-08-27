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Kapıkule'de 17 kilometrelik tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, 17 kilometrelik kuyruk oluşturdu.İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda...

Kapıkule'de 17 kilometrelik tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, 17 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 17 kilometreyi buldu.

Yaklaşık 680 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır şoförü Menderes Çolakça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan aldığı yükü Romanya'ya götürdüğünü söyledi.

Kuyruğa dün saat 19.00'da girdiğini belirten Çolakça, "Hala daha sınır kapısına 7 kilometre yolum var. Kapıdan ne zaman geçeceğimiz belli değil. Gurbetçilerden mi bu yoğunluk yoksa başka bir şeyden mi bilemiyoruz. Kurban Bayramı yaklaştı. Biz de bir an önce yükümüzü boşaltıp geri dönmek istiyoruz. Bayramı ailemizle geçirmek istiyorduk ancak gidip dönmek uzun sürecek gibi görünüyor." diye konuştu.

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17 KilometreKapıkuleKuyrukSınır Kapısı
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