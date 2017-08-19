Kapıkule'de 7 kilometrelik tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 7 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 280 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır şoförü Aydoğan Cabas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tır kuyruğu sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi. Kuyrukta çeşitli sıkıntılar çektiklerini belirten Cabas, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.