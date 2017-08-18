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Kapıkule'de dönüş yoğunluğu devam ediyor

- Yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yolculuğuna başlayan yurt dışında yaşayan Türkler Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 kilometre küçük araç kuyruğu oluşturdu

Kapıkule'de dönüş yoğunluğu devam ediyor

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yolculuğuna başlayan yurt dışında yaşayan Türkler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 kilometre küçük araç kuyruğu oluşturdu.

Kapıkule'ye girişte yaşanan yoğunluğu önlemek için emniyet yetkilileri çeşitli önlemler alıyor. Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Avusturya'ya dönen Recep Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin çok güzel geçtiğini ancak her yıl dönüş yolunda kuyruk nedeniyle sıkıntı çektiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 saattir kuyrukta beklediğini anlatan Birinci, "Artık bu sorunumuza çare bulun. Bıktık artık. Uçakla gelemiyoruz, uçak biletleri çok pahalı. Uçak parası 2 bin avro, nasıl vereceğiz bu parayı, mecbur arabalarımızla geliyoruz. Lütfen sesimizi duyan varsa birisi bize çare bulsun." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Cemal Erdoğdu da tatilini İstanbul ve Tokat'ta geçirdiğini ifade etti.

Dönüş yolculuğunda her yıl aynı sorunu yaşadıklarını aktaran Erdoğdu, "Aşağı yukarı 2,5 saattir bekliyoruz. Bu kuyruklar hiçbir sene değişmiyor. İsterdik ki her sene biraz daha iyileşsin, hızlansın ama olmuyor maalesef." dedi.

Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.



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