Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Kapıkule'de dönüş yoğunluğu

- Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu - Fransa'ya dönen Burak Baştuğ: "Vatan sevgisi her zaman içimizde. Gidiyoruz, boynumuz bükük. Dönüş, lafın bittiği yer bizim için. Türkiye'ye dönmeyi her zaman düşünüyoruz"

Kapıkule'de dönüş yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu neden oluyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na girişte yaşanan yoğunluğu önlemek için emniyet yetkilileri çeşitli önlemler alıyor. Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Belçika'ya dönen Turgay Kademer, tatilini Samsun'un Bafra ilçesinde geçirdiğini söyledi. Tatilde akrabalarını ziyaret ettiğini anlatan Kademer, "Büyüklerimizin elini öperek örf ve adetlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Hüzünle dönüyoruz. Ailemizi, memleketimizi geride bırakarak gurbete gidiyoruz. Gurbet de bizim için ev. Allah nasip ederse seneye tekrar geleceğiz." dedi.

-"Türkiye'ye dönmeyi her zaman düşünüyoruz"

Fransa'ya dönen Burak Baştuğ da tatilini Erzurum ve Kırşehir'de geçirdiğini belirtti. Akrabalarının düğünlerine katıldığını ifade eden Baştuğ, "Vatan sevgisi her zaman içimizde. Gidiyoruz, boynumuz bükük. Dönüş, lafın bittiği yer bizim için. Türkiye'ye dönmeyi her zaman düşünüyoruz. Sene geçse de tekrar gelsek diye bekliyoruz. Bayrağı görünce bize yetiyor." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Selda Filiz ise tatilin güzel ve çabuk geçtiğini söyledi. Filiz, dönüş yolculuğunun vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadıkları için zor geçtiğini dile getirdi.

Almanya'ya dönen İsmet Demir de yurt dışında yaşayan Türklerin dönüşün ardından yıl boyunca vatan özlemi çektiğini kaydetti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dönüş YolculuğuHüzünKapıkuleVatanVatan özlemi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5