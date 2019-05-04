Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Bursa moda mersin
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!
Enerjide sistem güvenliği
Enerjide sistem güvenliği

Kapıkule'de kaçak ilaç operasyonu

- Kapıkule Gümrük Kapısı'nda hayvanlarda kullanılan bin 344 adet kaçak doping ilacı ele geçirildi

Kapıkule'de kaçak ilaç operasyonu
banner17

ANKARA (AA) - Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, hayvanlarda kullanılan bin 344 adet kaçak doping ilacı ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapacak bir aracı takibe aldı. Gümrük kapısında x-ray taramasına alınan araç, daha sonra detaylı şekilde arandı.

Araçtaki kolilerde faturasız, beyan edilmeyen bin 344 ilaç bulundu. Hayvanlarda kullanıldığı belirlenen doping ilaçlarının 1 milyon 900 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DopingılacKaçakKapıkule Gümrük KapısıTicaret Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5