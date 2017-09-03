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Kapıkule'de yoğunluk yeniden başladı

- Kurban Bayramı'nı baba ocaklarında geçirenlerin yaşadıkları ülkelere gitmek için yola çıkması yoğunluğa neden oldu

Kapıkule'de yoğunluk yeniden başladı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak isteyen araçlar kuyruk oluşturdu.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı tatilini Türkiye'de baba ocağında geçiren, Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkeye dönüşü nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Bayramın ilk iki gününü memleketlerinde geçiren ve izin sürelerinin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başlayan Türk vatandaşlarının oluşturduğu trafik, bayramın üçüncü gününde arttı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen araçlar yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bu arada sınır kapısı dışındaki kuyruğun yanı sıra gümrük sahasının içerisinde de yoğunluk gözlendi.

Almanya'ya dönen Fatma Karazehir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık izinlerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini söyledi. Bayramı memlekette geçirmenin güzel olduğunu belirten Karazehir, "Yıllık iznimiz yıllardır bayrama denk gelmiyordu. Neredeyse 30 yıldır ilk kez bayram yaptığımızı anladık. Gurbette bayram memleketteki gibi olmuyor. Bayramımız çok güzel geçti." diye konuştu.

Avusturya'ya dönen Rahman Yalçın da bayram günü memleketten ayrıldığı için üzüldüğünü ifade etti. Kurban kestiğini ve bayram ziyaretlerinde bulunduğunu anlatan Yalçın, "Büyüklerimiz burada kalıyor biz gidiyor. Bu bize büyük bir üzüntü veriyor." dedi.

Almanya'ya dönen Mithat Yalçın da yıllık izinlerini Türkiye'de geçirdiğini aktardı. Kurban Bayramı'nın güzel geçtiğini dile getiren Yalçın, "Büyüklerimiz ziyaret ettik, kurbanımızı kestik şimdi dönüş yolundayız. Kurban Bayramını memleketimizde geçirdiğimiz için ayrı bir mutluyuz." şeklinde konuştu.

Bu arada Kapıkule'deki çıkış yoğunluğuna yarın yurt dışında tatillerini geçirenlerin dönüşleri de eklenecek.

Gece yarısından sonra Kapıkule'de hem çıkış hem de giriş yoğunluğunun yaşanması bekleniyor.






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