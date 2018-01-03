Kapıkule'deki uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada ele geçirilen 15 kilo 300 gram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Gümrük muhafaza ekiplerince ifadesi alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne getirilen Ş.E ile T.A, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Fransa'dan dün yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen Ş.E'nin kullandığı tırda arama yapmış, araçta 14 paket halinde 15 kilo 300 gram esrar ele geçirilmişti. Olayla ilgili sürücü Ş.E ile gümrük sahası içinde bekleyen T.A gözaltına alınmıştı.