Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Kapıkule'den çıkış yoğunluğu

- Tatil ve Kurban Bayramı'nı baba ocaklarında geçirenler Türk vatandaşlarının aynı anda yaşadıkları ülkelere gitmek için yola çıkması yoğunluğa neden oldu

Kapıkule'den çıkış yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Tatilini Türkiye'de geçirerek yaşadıkları ülkeye dönenlerin araçları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı tatilini Türkiye'de baba ocağında geçirenlerin, yaşadıkları ülkeye dönüşü nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

Almanya'ya dönen Sami Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 4 hafta kaldığını ve tatilinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Ülkemi çok seviyorum. Tatilimiz süper geçti, bayramda da eş, dost, aile ziyaretleri yaptık. Şimdi dönme zamanı geldi. İnşallah seneye görüşmek üzere." dedi.

Bayramını Karadeniz'de geçiren Serdar Karagöz ise Almanya'da 11 ay çalıştıktan sonra Türkiye'de 1 ay tatil yaptığını söyledi.

Türkiye'de bir ay kalmanın bile kendilerini inanılmaz motive ettiğini anlatan Karagöz, "Her şey çok güzeldi, inşallah seneye yine geleceğiz. Bir ay tatil yetmiyor ama ne yapalım gurbetteyiz. Şimdi bize bu kısa tatil bile bir yıl motive etmeye yeter." ifadelerini kullandı.

-"Uyanıklık yapan en arkaya"

Sınır kapısı önünde kuyruklar uzayınca polis ekipleri de önlemleri arttırdı. Sırayı bozarak ön tarafa gelmek isteyen bazı vatandaşları uyaran ekipler, kurallara uymayan sürücüleri araç kuyruğunun en arkasına gönderdi.

Diğer sınır kapılarında da yoğunluğun artması bekleniyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GurbetçiKapıkule Sınır KapısıTatilTürk VatandaşlarıYıllık Izin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5