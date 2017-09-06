Kapıkule'den çıkış yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Tatilini Türkiye'de geçirerek yaşadıkları ülkeye dönenlerin araçları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı tatilini Türkiye'de baba ocağında geçirenlerin, yaşadıkları ülkeye dönüşü nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.



Almanya'ya dönen Sami Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 4 hafta kaldığını ve tatilinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Ülkemi çok seviyorum. Tatilimiz süper geçti, bayramda da eş, dost, aile ziyaretleri yaptık. Şimdi dönme zamanı geldi. İnşallah seneye görüşmek üzere." dedi.

Bayramını Karadeniz'de geçiren Serdar Karagöz ise Almanya'da 11 ay çalıştıktan sonra Türkiye'de 1 ay tatil yaptığını söyledi.

Türkiye'de bir ay kalmanın bile kendilerini inanılmaz motive ettiğini anlatan Karagöz, "Her şey çok güzeldi, inşallah seneye yine geleceğiz. Bir ay tatil yetmiyor ama ne yapalım gurbetteyiz. Şimdi bize bu kısa tatil bile bir yıl motive etmeye yeter." ifadelerini kullandı.

-"Uyanıklık yapan en arkaya"

Sınır kapısı önünde kuyruklar uzayınca polis ekipleri de önlemleri arttırdı. Sırayı bozarak ön tarafa gelmek isteyen bazı vatandaşları uyaran ekipler, kurallara uymayan sürücüleri araç kuyruğunun en arkasına gönderdi.

Diğer sınır kapılarında da yoğunluğun artması bekleniyor.



