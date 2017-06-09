Kapıkule'den

EDİRNE (AA) - Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini kullanmak üzere ana vatanları Türkiye'ye gelmeye başladı.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

İzin hakları 6 ile 8 hafta arasında değişen yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından uçak dışında kara yolunu tercih edenler, yüzlerce kilometreyi aşarak kimi 3 gün kimi 4 günde Türkiye'ye ayak bastı. Baba ocağı memleketlerinin uzaklığına göre yolculuğu 1-2 gün daha sürecek vatandaşlar var.

Belçika'dan gelen Ahmet Kostakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilini Balıkesir'de geçireceğini söyledi.

Emekli olduğunu ve eşiyle baş başa bir tatil geçireceğini belirten Kostakoğlu, "Memleketim Giresun ancak Balıkesir'e tatile gidiyoruz. Dinleneceğiz, ülkemizi gezeceğiz. Emekliliğin tadını çıkaracağız." dedi.

Nazife Kostakoğlu da Türkiye'yi çok özlediklerini, yaz aylarının gelmesini iple çektiklerini belirtti.

Türkiye'ye gelince çok mutlu olduklarını anlatan Kostakoğlu, "Toprağı yetiyor buranın bize. 53 yıldır gurbetteyiz. Altınoluk'ta yazlığımız var tatilimizi orada geçireceğiz." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Zeki Ertürk ise vatana kavuştukları için mutlu olduklarını aktardı. Türkiye'ye gelince huzur bulduklarını anlatan Ertürk, 30 yıldır gurbette çalıştığını kaydetti.

Naime Ertürk de İstanbul'a gideceklerini, arkadaşları ve akrabalarını ziyaret edeceklerini vurguladı.

- Sezon tedbirleri tamam

Yoğun olarak kullanılan Kapıkule'de sezon öncesi gerekli tedbirler alındı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, sezonda Kapıkule'de giriş yönünde 10 peron, çıkış yönünde 6 peronda gümrük hizmeti verilecek.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gelişleri yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesiyle ve ramazan bayramına doğru daha da artacak.

























