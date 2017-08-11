İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kaldırımda yürüyen kadının elinden cep telefonunu alarak kaçtığı iddia edilen kapkaç zanlısı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen B.H.B isimli kadının elindeki cep telefonunu, arkasından yaklaşan bir şüpheli kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.
Kadının şikayeti üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olay yeri çevresinde yaptığı fiziki çalışma sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüphelinin Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ndeki adresine düzenlediği baskında M.B'yi (25) yakaladı.
Adreste yapılan aramada bahse konu cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli M.B'nin bir süre önce bir televizyon kanalında yayınlanan evlilik programına damat adayı olarak katıldığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.