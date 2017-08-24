ANKARA (AA) - Ankara'da özellikle yaşlıların çantalarını ve cüzdanlarını kapkaç yöntemiyle çalan ve çocuk istismarı başta olmak üzere 35 ayrı suçtan dosyası olan kapkaç zanlısı yakalandı.

Alınan bilgeye göre, 25 Temmuz'da Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi 223. Sokak'ta evine gitmek için yürüyen 96 yaşındaki Recep O'nun cebindeki 180 lira, bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda çevrede araştırma yapmaya başladı.

Kapkaç zanlısının yakalanması için araştırma yapan ekipler, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Ehlibeyt Mahallesi 1961. Sokak'ta alışveriş yaptıktan sonra evine giderken kapkaça uğrayan Turgut A'nın ihbarını değerlendirirken, Yenimahalle ilçesinde gerçekleşen kapkaç olayının zanlısının aynı kişi olduğunu belirledi.

Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, M.Ş. olduğu tespit edilen zanlıyı gözaltına aldı.

Çocuk istismarı başta olmak üzere 35 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen zanlı M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.