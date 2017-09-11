"Kaplumbağacı mühendis"in yaşam nöbeti

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Uğur Karagöz, 3 yıldır yaz tatillerinde Belek Turizm Merkezi'ne gelip gönüllü olarak caretta carettalar için "yaşam" nöbeti tutuyor.

Mersinli 25 yaşındaki Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Uğur Karagöz, 3 yıl önce sosyal medya aracılığıyla Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin "Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi"ni gördü.

Proje kapsamında gönüllüler arandığını öğrenen Karagöz, nesli tükenmekte olan carettalara faydası olabileceği düşüncesiyle projeye katılarak Belek Turizm Merkezi'ne geldi.

Proje kapsamında diğer gönüllülerle çadırda kalan Karagöz, bazen gece sabaha kadar ergin bireylerin yumurta bırakmasına şahit oldu bazen de sabah 05.00'de uyanarak yavruların yumurtadan çıkıp denizle buluşmasına tanıklık etti.

İlk yılında büyük bir mutlulukla kamptan ayrılan Karagöz, takip eden 2 yılda 4'er aylığına bölgeye gelerek carettalar için gece gündüz gönüllü olarak "yaşam nöbeti" tuttu.

- Her sabah sahili tarıyor

Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sabah 05.00'de kalkarak 30 kilometrelik sahili tarayıp "Yavrular çıktı mı? Sorunlar ne? Çıkamayan yeni yavru var mı?" diye inceleme yaptıklarını söyledi.

Yaptığı işi, bir doktorun girdiği ilk doğum ameliyatı ya da annenin bir çocuğu doğduğunda yaşadığı mutluluğa benzeten Karagöz, ilk caretta yavrularına yardım edip denize ulaşmasını sağladığında çok özel duygular yaşadığını kaydetti.

Karagöz, insanların "Niye bekliyorsunuz ki zaten kendileri denize gidiyor." dediğini anlatarak, "Ama gitmiyorlar. İnsan faaliyetleri nedeniyle çoğu denize ulaşamadan ölüyor. Atılan bir pet şişe bile çok büyük bir engel. Bu engelleri ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Yaz mevsimi süresince çadır hayatı yaşadığını ifade eden Karagöz, "Tüm zorlukları gözardı etmeyi öğreniyor, görmemezlikten geliyorsunuz. Yeri geliyor duş almıyorsunuz, yeri geliyor sıcak oluyor ama bütün bunların carettaların yaşamını sürdürmesi gibi bir amaç uğruna yapıldığını düşününce sorunları unutuyorsunuz." dedi.

- "Kaplumbağacı mühendis diyorlar"

Yaşıtlarının Antalya'ya yaz tatili için geldiğini vurgulayan Karagöz, "Antalya'ya gelip sadece denize girip, gün boyunca uyumak bana anlamlı gelmiyor. Amaçsızca bir tatil yerine carettalara yardım etmek bana daha cazip geliyor. Arkadaşlarım bana daha önce 'mühendis' diyorlardı şimdi ise 'kaplumbağacı mühendis' diyorlar. Mühendislik hayalim ama okuldan mezun olup işimi yapsam bile bütün tatillerimde buraya gelip carettalara yardımcı olacağım." diye konuştu.

"Sen mühendissin. Orada ne işin var?" gibi tepkiler de aldığını söyleyen Karagöz, "Bana buranın olumlu katkıları da var. Toplu yaşamayı, birlikte iş yapabilmeyi, ekip yönetmeyi öğreniyorum. Tanımadığım insanlarla çalışmak ilerideki iş hayatına beni iyi hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Nesli tükenmekte olan bir hayvanı uçurumun kenarından almak için çaba göstermenin kendilerine farklı bir duygu kattığını anlatan Karagöz, şunları kaydetti:

"Elimizdeki caretta carettaları da kaybetmek istemiyoruz. Hayvan sevgisi olmayan bir insan burada yaşayamaz. Burada dış dünya ile bağlantımı koparıyorum. Televizyon izlemiyor, bilgisayarıma bakmıyorum. Ailemin ulaşması için sadece telefonumu taşıyorum. Burası benim için terapi yeri. Haberlere bakmıyorum. Bu gerçekten çok rahatlatıcı. Kamp alanımız da ormanın içinde. Kendi içimizde carettalara adanmış bir dönem yaşıyoruz."



