Kaporta ustasının fotoğraf merakı

KIRIKKALE (AA) - AHMET KAVAKLI - Kırıkkale'de kaporta ustası, 9 yıldır müşterilerinin fotoğraflarını biriktiriyor.

İlk olarak arkadaşlarının birkaç vesikalık fotoğrafını biriktirerek bu merakının başladığını belirten 47 yaşındaki Necmi Algül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha sonra arkadaşlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi.

Algül, "Arkadaşlarımın verdiği fotoğraflar ortada kalınca çerçeve içine alıp duvara astım. Duvara asınca daha çok dikkat çekmeye başladı. Daha sonra müşterilerim, tanıştığım ve görüştüğüm çok sayıdaki kişi de hatıra olsun diye fotoğraflarını bana vermeye başladı. Zaman geçtikçe fotoğraf sayısı çoğaldı." diye konuştu.

Duvara astığı fotoğrafların bazılarının tarihi vesika niteliğinde olduğunu ifade eden Algül, müşterilerine, akrabalarına, esnaf arkadaşlarına ve köylülerine ait fotoğrafların adeta bir sergi halini aldığını anlattı.

Algül, şunları kaydetti:

"Vesikalık fotoğrafların yanı sıra asker fotoğrafları, şehrimize ve köylerimize ait fotoğraflar, önemli günlerle ilgili ve toplu halde çektirilen fotoğraflar da yer alıyor. Dükkanımdaki duvarlarda yaklaşık 5 bin 500 fotoğraf var. Müşteriler, araçları tamir edilirken duvardaki fotoğrafları ilgiyle izliyor. Her gelen müşterim vakitlerini fotoğrafları incelemekle geçiriyor. Zaman zaman da bu kadar fotoğrafı nasıl biriktirdiğimi soruyorlar. Sohbet ediyoruz, çaylarını içiyorlar. Güzel bir ortam oluşuyor. Bazı arkadaşlarımız birkaç yıl sonra tekrar buraya geldiklerinde önceki fotoğraflarla kendilerini kıyaslıyor, gençlik halleriyle ilgili konuşuyorlar. Hatta bazen tanıdık olanlardan ölenler varsa onlara da rahmet diliyorlar. Uzun zaman birbirini göremeyen arkadaşlar fotoğraflar sayesinde hasret gideriyorlar, birbirlerini hatırlıyorlar."

Sanayi esnafından sohbet ve ziyaret amaçlı gelen kişilerin kendisini yalnız bırakmadığını belirten Algül, dükkanın bir uğrak yeri haline geldiğini, fotoğrafları duyan, merak eden çok sayıda kişinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.