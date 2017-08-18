Kapulukaya Baraj Gölü'ndeki ağlar toplandı

KIRIKKALE (AA) - Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) üyeleri, Türkiye'nin olta ile balık avı yapılabilen en verimli ve güvenli bölgelerinden Kapulukaya Baraj Gölü'nde yasa dışı avcılıkta kullanılan ağları topladı.

Federasyonu üyelerinin, Keskin ve Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlıkları ile yürüttükleri çalışma sonrasında baraj gölünden toplanan 4 bin metre ağ, Karakeçili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı av yapanların baraj gölüne attığı ağlara takılan balık ve kaplumbağalar tekrar suya bırakıldı.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, yaptığı açıklamada, Kapulukaya Baraj Gölü'nden yasa dışı yollarla tonlarca balık avlanıp satıldığını söyledi.

Baraj gölünün ülkenin olta ile balık avı yapılabilen en verimli ve güvenli bölgelerden, Karaahmetli Tabiat Parkı'nın ise bu havzadaki muhteşem bir saha olduğunu vurgulayan İnanç, şöyle konuştu:

"Bu baraj sayesinde bölge ekonomisi de canlanmaktadır. İnsanımız doğaya hasret. Ülkemizin her bölgesinden Kapulukaya Barajı'na gelenler, aileleri ile kamp yapıp, çadır kurup, karavanlarını park edip, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılığı, olta balıkçılığı, bisiklet gezileri, kuş gözlemciliği ve benzeri onlarca faaliyetle biraz da olsa iş ve şehir stresinden uzaklaşıyor. Devletimizin ilgili kurumları bu güzelliklerin daha da gelişmesi için çaba sarf ederken birileri de çıkıp bu güzelliği, birlik ve beraberliği yok etmeye çalışıyor."