Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avukat Metin Uracin Rosneft gıda
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı

Kapulukaya Baraj Gölü'ndeki ağlar toplandı

- Baraj gölüne yasa dışı serilen 4 bin metre ağ toplanarak ilgili kurumlara teslim edildi - Ağlara takılan balık ve kaplumbağalar, tekrar suya bırakıldı

Kapulukaya Baraj Gölü'ndeki ağlar toplandı

KIRIKKALE (AA) - Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) üyeleri, Türkiye'nin olta ile balık avı yapılabilen en verimli ve güvenli bölgelerinden Kapulukaya Baraj Gölü'nde yasa dışı avcılıkta kullanılan ağları topladı.

Federasyonu üyelerinin, Keskin ve Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlıkları ile yürüttükleri çalışma sonrasında baraj gölünden toplanan 4 bin metre ağ, Karakeçili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı av yapanların baraj gölüne attığı ağlara takılan balık ve kaplumbağalar tekrar suya bırakıldı.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, yaptığı açıklamada, Kapulukaya Baraj Gölü'nden yasa dışı yollarla tonlarca balık avlanıp satıldığını söyledi.

Baraj gölünün ülkenin olta ile balık avı yapılabilen en verimli ve güvenli bölgelerden, Karaahmetli Tabiat Parkı'nın ise bu havzadaki muhteşem bir saha olduğunu vurgulayan İnanç, şöyle konuştu:

"Bu baraj sayesinde bölge ekonomisi de canlanmaktadır. İnsanımız doğaya hasret. Ülkemizin her bölgesinden Kapulukaya Barajı'na gelenler, aileleri ile kamp yapıp, çadır kurup, karavanlarını park edip, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılığı, olta balıkçılığı, bisiklet gezileri, kuş gözlemciliği ve benzeri onlarca faaliyetle biraz da olsa iş ve şehir stresinden uzaklaşıyor. Devletimizin ilgili kurumları bu güzelliklerin daha da gelişmesi için çaba sarf ederken birileri de çıkıp bu güzelliği, birlik ve beraberliği yok etmeye çalışıyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Amatör Ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF)Kapulukaya BarajıYasa Dışı Av
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5