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Kar kalınlığı cepten öğrenilecek

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Android ve IOS işletim sistemli telefonlar ile tabletlerde kullanılmak üzere hazırlanan uygulama sayesinde özellikle kışın sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar, anlık hava durumunun yanı sıra kar kalınlığı ile ilgili bilgiye de ulaşabilecek - Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Elkatmış: - "Akıllı cihazlar için geliştirdiğimiz hava durumu uygulaması sayesinde bulunduğunuz her yerden, istediğiniz noktanın anlık hava durumu ve tahminlerine erişebilecek, planlarınızı rahatlıkla ve hızlıca yapabileceksiniz"

Kar kalınlığı cepten öğrenilecek

VAN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Meteoroloji Hava Durumu Uygulaması" sayesinde, kışın sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar anlık hava durumunun yanı sıra kar yağışı ve kalınlığı hakkında da bilgi sahibi olacak.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, yaptığı açıklamada, günün teknolojisini kullanarak hızlı bir şekilde sektörlere ve kullanıcılara hizmet sağladıklarını anlattı.

Verdikleri hizmetlerin milli uygulama ile cep telefonlarına kadar iletildiğini aktaran Elkatmış, şöyle konuştu:

"Akıllı cihazlar için geliştirdiğimiz hava durumu uygulaması sayesinde bulunduğunuz her yerden, istediğiniz noktanın anlık hava durumu ve tahminlerine erişebilecek, planlarınızı rahatlıkla ve hızlıca yapabileceksiniz. Mobil uygulamayla anlık ve uzun vadeli hava durumu bilgilerine, uydu ve radar görüntülerine, meteorolojik uyarılara, deniz suyu sıcaklıkları ve kar kalınlıkları bilgilerine kolaylıkla ulaşıp meteorolojinin sesi radyosunun canlı yayınını dinleyebilirsiniz."

- "Bin 840 istasyondan veriler aktarılıyor"

Bölgenin sorumluluk alanında 49 istasyon olduğunu ve bu istasyonlarda toplanan verilerin anlık uygulamaya aktarıldığını bildiren Elkatmış, ayrıca Van, Muş ve Yüksekova'daki havalimanlarında da istasyon bulunduğunu söyledi.

Van Gölü'nde üç noktada deniz suyu sıcaklığı, rüzgar ve dalga boyunu ölçen otomatik gözlem istasyonu olduğunu dile getiren Elkatmış, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yıldırım tespit takip sistemi dediğimiz yıldırım ölçeri 3 noktada kullanıyoruz. Türkiye'nin belli bölgelerinde bin 840 meteoroloji istasyonu var. Bizim bölgemizin kırsal ve dağlık olması nedeniyle bu uygulamamız önemli bir avantaj sağlamakta. Bizim bölgemize, şartlarımıza uyarlanmış bir mobil uygulama. 2 bin 885 rakımdaki Bahçesaray Karapet geçidinde dahi biz otomatik istasyonumuzu kurmuşuz. Oradaki bilgilere vatandaşlar ulaşabilir. 'Orada kar yağışı başladı. Ne kadar kar yağdı? Ne kadar kar kalınlığı var?' Buna cep telefonunda artık ulaşabilir. Bölgemizin coğrafi durumu göz önünde bulundurduğumuzda mobil uygulama bir şans ve avantajdır."

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Cep Telefonu UygulamasıHava DurumuMeteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet ElkatmışMGMVan
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