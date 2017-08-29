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Kar maskeli hırsız güvenlik kamerasında

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir markete giren ve kasiyeri tehdit edip kasadaki paraları alan kar maskeli hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.Yıldıztepe Mahallesi'nde, kar maskeli kişi, bir markette bıçakla kasiyeri tehdit ederek...

Kar maskeli hırsız güvenlik kamerasında

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir markete giren ve kasiyeri tehdit edip kasadaki paraları alan kar maskeli hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

Yıldıztepe Mahallesi'nde, kar maskeli kişi, bir markette bıçakla kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları alıp kaçtı.

Kasiyerin ihbarı üzerine polis ekipleri, kaçan şüpheli hakkında çalışma başlattı.

İş yeriyle birlikte çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelinin Sezer K. (24) olduğunu tespit etti.

Zanlının olay yerinden kaçtığı otomobilin Didim'de olduğunu belirleyen ekipler, burada Sezer K. ve otomobili kullandığı iddia edilen Koray B.'yi operasyonla yakaladı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Markete giren kar maskeli hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Görüntülerde içeri giren kar maskeli kişi elindeki bıçakla kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları istiyor. Kasiyerin paraları şüpheliye teslim etme anları görüntülerde yer alıyor.




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