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Kar maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

- Kayseri'de yüzlerini kar maskesiyle gizleyerek girdikleri okullardan ve iş yerlerinden hırsızlık yapan iki zanlıdan biri, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

Kar maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar maskesi takarak girdikleri okullardan ve iş yerlerinden hırsızlık yapan iki zanlıdan biri, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alındı.

Kent merkezinde farklı adreslerdeki okullardan, özel eğitim kurumlarından ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. İncelemede, bazı adreslerde hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

Görüntüler ve parmak izinden kimlik tespiti yapan polis, iki şüpheliden birinin 4 ayrı suçtan aranan U.Y. (18) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri çalışmaları neticesinde U.Y'yi gizlendiği adreste yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

U.Y'ye yardım eden diğer zanlının kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Güvenlik kameralarına yansıyan bir okuldaki hırsızlık olayında, okuldan içeri giren kar maskeli iki kişinin dizlerinin üstünde sürünerek gözlerine kestirdikleri masaya doğru ilerledikleri görülüyor. Görüntülerde zanlıların masanın çekmecelerin içerisindeki dijital malzemeleri alarak olay yerinden hızla ayrılması yer alıyor.

Başka bir okuldaki hırsızlıkta ise güvenlik kameralarına, yüzlerini şapkayla gizleyen hırsızların bir okulun yöneticisinin odasına girmesi, buradaki dolapların raflarını tek tek kontrol etmeleri ve bir miktar para ile bilgisayarları alarak olay yerinden ayrılmaları yansıyor.

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Güvenlik KamerasıHIRSIZLIKKayseri
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